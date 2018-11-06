CHP, Sayıştay raporundaki iddiaları savcılığa taşıdı

Sayıştay'ın 2017 raporlarında ortaya koyduğu usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı; İBB, İETT ve İSKİ hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sayıştay raporlarında saptanan usulsüzlüklerin tutarının 753 milyon TL olduğunu söyledi.

Sayıştay’ın 2017 denetim raporlarında başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve İETT olmak üzere bazı kamu kurumlarında usulsüzlük ve yolsuzlukların yaşandığının ortaya çıkması üzerine, CHP İstanbul İl Başkanlığı, raporlarda adı geçen kurum ve yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP belediye meclis üyeleri bugün İstanbul Adliyesi’ne gelerek Sayıştay’ın raporlarında belirtilen usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sayıştay’ın incelemesi sonucu başta İBB, İSKİ ve İETT’de saptanan usulsüzlüklerin açıklanan tutarının 753 milyon TL olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu, asgari ücretten hesaplandığında bu rakamla bir yıl boyunca 30 bin işsiz gencin istihdam edilebileceğini söyledi.

KAFTANCIOĞLU: SAYIŞTAY, İSTANBUL’UN NASIL YAĞMALANDIĞINI ORTAYA ÇIKARDI

Sayıştay’ın ortaya koyduğu detaylı bulguların AKP yönetiminde İstanbul’da kamu kaynaklarının nasıl yağmalandığını ve İstanbul’un ehil olmayan ellerde yönetilemez hale geldiğini dile getiren Kaftancıoğlu, Sayıştay’ın bu ciddi iddialarının soruşturulması için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Kaftancıoğlu, Sayıştay raporlarına geçen bazı bulguları da açıkladı:

“İHALE KANUNA AYKIRI DAVRANILDI”

Kaftancıoğlu’nun Sayıştay raporlarına dayandırdığı bilgilere göre, ihale kanununa aykırı işlemler yapıldı. Pek çok ihalede yaklaşık maliyetler olması gerekenin üstünde hesaplanarak kamu zarara uğratıldı. İhale kapsamında değerlendirilmeyecek işler de bir iş kalemi olarak tanımlandı. Bu kapsamda şehir içi ve şehirler arası kültürel ve sosyal görevlerde 900 bin kilometre yol kat edilerek iş kalemi olarak eklendi.

“İBB’YE AİT 2 BİN 378 ADET TAŞINMAZ İŞGAL EDİLDİ”

Sayıştay raporuna göre, İBB’ye ait 2378 adet taşınmaz kanuna aykırı olarak işgal edildi. Üstelik bu işgal edilen yerlerden kiralar da toplanamadı. 2017 yılında yaklaşık 208 milyon TL’lik alacağın sadece 44 milyon TL’si tahsil edildi. 2017’de İstanbulkart yoluyla sosyal yardım alan 140 bin 179 aileye yaklaşık 147,5 milyon TL yardım yapıldı. Ancak aileler bu kartla sadece anlaşmalı 9 market zincirinde kullanabildi.

“İSPARKLARIN ÇOĞU RUHSATSIZ”

İspark tarafından işletilen 225 otoparkın sadece 52 tanesinin ruhsatlı olduğu, İspark dışında kalan 719 adet otoparkın ise ruhsatsız olduğu tespit edildi. Yine, Bayrampaşa Otogarı’nda 868 iş yerinden sadece 300 tanesinin ruhsatlı olduğu tespit edildi.

KİPTAŞ İBB’YE KAR PAYINI ÖDEMEDİ

KİPTAŞ’ın 2016 yılı faaliyeti nedeniyle İBB’ye aktarması gereken 219 milyon TL’lik net kar payı 2017 yılı sonuna gelindiğinde aktarılmamış, önceki yılların karıyla birlikte yaklaşık 266,5 milyon TL’nin hala tahsil edilemediği belirlendi.

“ÖZEL ŞİRKETLER KAMU TAŞINMAZLARINI BEDELSİZ KULLANDI”

İBB, İSKİ ve İETT’nin çok sayıdaki taşınmazı özel şirket olan elektrik dağıtım şirketlerine bedelsiz tahsil edildi. İETT mülkiyetinde bulunan ve kayıtlı değeri 157 milyon TL olan taşınmazın söz konusu şirketlerin fiili kullanımında olduğu, İETT’ye herhangi bir bedel ödenmediği kaydedildi.



“İSKİ, KAÇAK KULLANIM BEDELİNİ KURALA UYAN ABONEDEN TAHSİL ETTİ”

Yine Sayıştay raporlarında, İSKİ’nin su fiyatlandırmasına ait tarifelerinin gerçekçi ve şeffaf bir biçimde tespit edilmediği belirtildi. Tarife içinde yer alması gereken tutarlar bakım bedeli adı altında tekrar tahsil edildi. Kaçak su kullanımı da tarife içine sokularak, kaçak kullanılan su bedelleri kurallara uyan abonelerden alındı.

SUÇ DUYURUSUNDA ESKİ BAŞKAN TOPBAŞ DA YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda İBB eski Başkanı Kadir Topbaş, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT eski – yeni Genel Müdür Ahmet Bağış ve Arif Emecan ile ilgili birim yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanma suçlarından dava açılması talep edildi.

Suç duyurusu dilekçesi İBB CHP Grubu adına Meclis Üyesi/Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever tarafından savcılığa verildi.