Döviz kuru hastaları da vurdu

Yüksek döviz kuru hastaları da mağdur etti. İlaç firmalarının, yüksek Euro kuru nedeniyle kar edemedikleri, bu yüzden hayati öneme sahip birçok ilacı Türkiye'ye getirmediği öğrenildi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Euro 7 TL'yi görürken, hükümetin ilaç kurunu 2.69 TL'ye sabitlemesinin tam bir fiyasko olduğunu söyledi. Binlerce vatandaşın mağdur olduğunu belirten Beko, iktidara, "İnsan hayatını riske atarak kaç para kar edeceksiniz" diye sordu.

“SAĞLIKTAN KAÇ PARA KAR EDECEKSİNİZ”

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Sağlık Bakanı’nın cevaplaması istemiyle TBMM'ye sunduğu soru önergesinde Euro kurunun 7 lirayı görmesiyle Sağlık Bakanlığı'nın ithal ilaçlar için uyguladığı 2.69 Liralık sabit kur tarifesinin büyük mağduriyetlere sebep olduğunu vurguladı. İlaç firmalarının yüksek Euro kuru nedeniyle kar edemedikleri için birçok hasta için hayati öneme sahip ilaçları getirmediğini ve ülkede büyük bir ilaç sıkıntısı yaşanmaya başlandığını belirten Beko, “Sağlıktan tasarruf adı altında AKP iktidarının 2.69'a sabitlenen Euro kuru tam bir fiyaskodur. Sağlık hizmeti vergisini ödeyen vatandaşımın en temel sosyal hakkıdır ve devlet bunu ‘kâr' ya da ‘tasarruf' etmeyi düşünmeden vermek zorundadır. Ama rant ekonomisine kollarını açan, yollarıyla, köprüleriyle övünen AKP iktidarı sağlıktan tasarruf etme derdindedir. Soruyorum, insan hayatını riske atarak kaç para kar edeceksiniz? Yollara, viyadüklere, köprülere harcanan paranın haddi hesabı yokken sağlığa ayrılan bütçenin kısıtlanması çok acı. Garibanın para verip de geçemediği o yolların, köprülerin, tüp geçitlerin sağlık sorunlarının arttığı ve çözüm bulunamadığı bir coğrafyada hiç anlamı kalmıyor. Bu ülkenin insanları bir tarafta hastalıkla uğraşırken bir tarafta da yurtdışından ilaç getirtmekle vakit harcıyor. AKP'nin ülkeye 16 yılda getirdiği nitelikli sağlık hizmeti anlayışı işte bu” diye konuştu.

“RUHSATSIZ İLAÇ GİRİŞİ BAŞLADI”

“Euro kurunun 7 Lira olduğu bu ağır kriz koşullarında, ilaç ithalatının 2.69 Lira’dan sürdürülmesi mümkün müdür? Ülkemizdeki ilaçların yarısından fazlasının ithal olduğu bilinmekteyken hasta mağduriyetleri nasıl aşılacaktır? Ortaya çıkan zarar nasıl karşılanacaktır?” sorularına cevap isteyen CHP'li Beko, bu durumun ülkeye ruhsatsız ilaç girişini de başlattığına dikkat çekti. Beko, kendi imkanları ile ilaç temin edemeyen hastalar için hayati risk sürmekteyken, bir başka risk alanını oluşturan ve ruhsatsız olarak Türkiye'ye giren ilaçların denetiminin yapılıp yapılmadığını sordu. “Yaşamın temeli sağlıktır ve sağlıktan tasarruf olmaz” diyen CHP'li Beko, “2.69 liralık sabit kur ısrarınız nedeniyle ilacına ulaşamayan ve tedavileri aksadığı için sağlık sorunları yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için acil bir çözüm planınız var mıdır?” sorusuna da cevap istedi.