SON DEPREMLER: Ege Denizi’nde deprem! Datça’da hissedildi

Depremin yerin 28.49 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem, Muğla’nın Datça ilçesinden hafif şekilde hissedildi. Polis, jandarma ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne herhangi bir ihbarın gelmediği bildirildi. (DHA)
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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