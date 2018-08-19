SON DEPREMLER: Ege Denizi’nde deprem! Datça’da hissedildi

Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 08.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İşte son depremler...

Depremin yerin 28.49 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem, Muğla’nın Datça ilçesinden hafif şekilde hissedildi. Polis, jandarma ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne herhangi bir ihbarın gelmediği bildirildi. (DHA)

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER