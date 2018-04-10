Kılıçdaroğlu’nun Hatay ziyaretine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, 'Duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır yahu, günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gerken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim' dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Hatay’da askerlerimize destek için sınır karakolumuzu ziyaret ederek Mehmetçiklerimize moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz, gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Hala nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısı, askerine desteğe giden bir sanatçıya kem söz söyleyebilir. Şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı.

Bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden bir makam değildir. Bulunduğumuz makam o kişilere akıllarının alacağı şekilde gerektiği cevabı vermesi gereken bir makamdır.

Duydum ki Hatay’a gidiyormuş. Hayırdır yahu, günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gerken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim. Bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz.

AFRİN HAREKATI

Bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4071. Kuzey Irak’ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 347’ye yükseldi. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele sürecek.

Bay Kemal sen Hakkari’de mitingini yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı? Orada o zaman bu malum partinin destekleriyle gittin miting yaptın. Sen de o güç olsaydı biz seni oradan tanırdık. Biz, 15 Temmuz’dan sonra kendisine Yenikapı için davet gönderdiğimde bize önce hayır dedi. Baskılar sonucunda son akşam geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka meseledir.

BU KATLİAMI LANETLİYORUM, BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDEYECEKLER

Doğu Guta ve Duma… Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bedelini kesinlikle ağır ödeyecekler. Bununla ilgili görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin ile görüştüm, bugün ve yarın da devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerin kesilmesi için gelenleri uyardı