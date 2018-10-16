Erdoğan o pankartı açan ODTÜ’lü öğrencilerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankart nedeniyle uzun bir süre gözaltında kalan ve daha sonra serbest bırakılan ODTÜ'lü öğrencilerle Saray'da görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saray’da kabul ettiği öğrencilerle görüşmesi yaklaşık 45 dakika kadar sürdü. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada öğrencilerle Erdoğan arasında sıcak bir sohbet gerçekleştiği belirtildi.

Erdoğan’ın, öğrencilerden birinin savunma sanayisine yönelik yaptığı ödüllü projesine yoğun ilgi gösterdiği ve öğrencilerden böyle projelerle gündeme gelmelerini istediği belirtildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaşanan gözaltılardan duyduğu rahatsızlığa deyinen konuşmalar yaptığı da kaydedildi.

ÇELİK: DAVA GERİ ÇEKİLECEK

ODTÜ’de pankart açtıktan sonra gözaltına alınan geçlerin Erdoğan’la görüşmesi konusunda AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Gençlerin yaptıkları kabul edilemeyecek birşeydi. Zaman içinde gençlerin aileleri bizimle temas kurup Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediler. Bu kabul sırasında genç arkadaşlarımızla güzel bir sohbet oldu. Ödül kazanan bir arkadaşımız vardı Cumhurbaşkanımız o arkadaş ve projesiyle yakından ilgilendi. Bu ülkeye hizmet edebileceğiniz projelerle anılın diyerek onlarla konuştu. Bir tanesi savunma sanayisiyle ilgili bir projeden öldül almış. İyi bir karşılıklı diyalog oldu” dedi.

Çelik, ODTÜ’lü öğrenciler hakkında Cumhurbaşkanı tarafından açılan davanın da yarından itibaren geri çekileceğini açıkladı.

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NE OLMUŞTU?

ODTÜ’lü öğrenciler mezuniyet törenleri sırasında ‘Tayyipler alemi’ olarak bilinen bir dizi karikatürü pankart olarak taşımış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu öğrenciler hakkında şikayette bulunmuştu. Erdoğan’ın şikayeti sonrası öğrenciler uzun süren bir gözaltı süreci sonrası serbest bırakılmıştı.