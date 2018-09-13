Erdoğan TESK Genel Kurulu’nda: Faiz konusunda hassasiyetim değişmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi açıklamalarda bulundu. 'Faiz konusundaki hassasiyetim aynı' diyen Erdoğan, 'Özel bankalara ne oluyor? Yüzde 50'li faiz oranları size bir şey kazandırıyor mu?' dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Daha önce genel kurullarınıza başbakan sıfatıyla katılmıştım. Bilindiği gibi bizim geleneğimizde esnaf AHİ’dir. Kökeni kardeşlikten ve cömertlikten gelir. Toplumun birliğe ihtiyaç duyduğu her dönemde AHİ’ler devreye girmiştir. Bu yolun esası çok değil helalinden kazanmaktır. Ecdadımızın bu konu ile ilgili sayısız meseleleri, tavsiyeleri vardır.

Köksüz bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi köksüz bir kurum da varlığını uzun süre sürdüremez. Yaşadığımız onca hadiseye rağmen zarar görmedik. Ülkemizin adı birileri tarafından sürekli olumsuzluklarla anılmaya çalışılıyor. Her kim bu seçimlerin üzerinde en küçük bir gölge olduğunu söylerse hem demokrasiye hem de Türkiye’ye bühtan ediyor demektir. Döviz kurlarındaki dalgalanmayı önlemeye yönelik önümüzdeki günlerde yeni adımlar olacak. Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. Kamu harcamalarında mümkün olan en yüksek tasarrufu gerçekleştireceğiz.

KAMUDA TASARRUF VE FAİZ MESAJI

Kiracı olunan yerlerin hemen hemen tamamından çıkarak ciddi bir tasarrufta bulunuyoruz. Personel alımında da tasarruflu olunacak.Kamu harcamalarında mümkün olan en yüksek tasrrufu gerçekleştirerek bütçe dengesine katkıda bulunacağız. Üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz. Elimizdeki kaynakları önceliği biten projelere vereceğiz.Özellikle faiz konusundaki hassasiyetim aynıdır. Değişen bir şey yoktur. Merkez bağımsız, o kendi kararını alır. Özel sektöre ait bankalar var onlar da Merkez Bankası’nın kararına bakıyor. 50’lere varan şu anda faiz uygulaması var.Reel sektördeki yatırımlarını neye göre yapacak. Özel sektör bankalarının bir çoğu kredi musluklarını da açmıyor. Yüzde 50’lere varan faiz oranları olduğu zaman içinizde o kadar kazanan var mı bu ancak esrar eroin ticaretinde olur. Faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız, vesile olamayız.

Bankalarımız tüm göstergeleriyle ayakta. Paranın ürkek olması finans kesimlerini ihtiyatlı davranmaya itiyor. Faiz ve enflasyon bir sebep netice ilişkisi olarak masaya yatırdığınız zaman faiz sebeptir enflasyon neticedir. Aksini söyleyen bunu bilmiyordur. Bugüne kadar Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim.Bu işi bilmiyorsunuz arkadaş. Faizin oranını sen tespit edersin, enflasyon o akışta kendiliğinden oluşur. İnanın bu dönemde döviz bahanesiyle, dolarizasyonla sattıkları ürüne hiç alakası olmadığı halde bire 3, bire 5, bire 10 zam yapanlar iflah olmayacaklardır. Helalı haramı ayırt etmeyenlerin iflah olması mümkün değil. Hukuk sistemini çok kararlı çalıştıracağız.

‘BU İŞİ BİLMİYORSUN ARKADAŞ’

Faiz konusundaki hassasiyetim aynıdır, değişen bir şey yok. Merkez Bankası bağımsızdır, o kendi kararını alır. Hadi Merkez Bankası faiz artırıyor. Özel bankalara ne oluyor? Yüzde 50’li faiz oranları size bir şey kazandırıyor mu? Bundan ancak eroin tüccarları kazanır.Bu işi bilmiyorsunuz arkadaş. Faizin oranını sen tespit edersin, enflasyon o akışta kendiliğinden oluşur’

Türkiye bu zorlu dönemden de alnının akıyla çıkacaktır. Bu bir kriz değil bu bir manipülasyondur. Buna sakın aldanmayın. Bu yaşadıklarımız sahte bir dalgalanmanın ürünüdür. Hep birlikte sağlam durursak yolumuza çok daha hızlı bir şekilde devam ederiz