Erdoğan’dan dolar açıklaması: Onların doları varsa bizim de halkımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de yaptığı konuşmada kurdaki dalgalanmaya değindi. 5.55 seviyesine ulaşan dolar/TL kurundaki yükselişe ilişkin Erdoğan, ''Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var. Hiç endişelenmeyin. Çok çalışacağız ve 2023 yılına farklı gireceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5.55 seviyesine ulaşan dolar/TL kurundaki yükselişe ilişkin açıklamada bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu saate kadar bizleri beklediniz. Biz de yoğun çalışma içerisinde yeni dönemin hazırlıklarını yapıyoruz. Bir taraftan dünyanın dört bir yanına gidiyoruz, geliyoruz. Ülkemizi inşallah yeni döneme çok daha farklı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz.” diye konuştu.

“ONLARIN DOLARLARI VARSA BİZİM DE HALKIMIZ VAR”

Erdoğan kurdaki dalgalanmayla ilgili olarak, “Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah’ımız var” İfadelerini kullandı.

Erdoğan, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu’daki sel afetlerinde mağduriyet yaşayanlara şahsı ve milleti adına “geçmiş olsun” dileğinde bulunarak, “Bu mağduriyetlerin hepsini Allah’ın izniyle tabii ki kaldırırız. Zira bu devlet, bu millet güçlüdür.” değerlendirmesini yaptı.

Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, ailesine sabır temenni etti.