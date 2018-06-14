Erdoğan’dan gündemi sarsan 24 Haziran açıklamaları

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 'Mahalle Başkanları Toplantısı'nda, “HDP üzerinde parti teşkilatımızın farklı çalışma yapması lazım. Bunu dışarıda konuşmam","Bunları yaparsak İstanbul'da bu işi başlamadan bitiririz” notlarıyla yaptığı açıklamaları ve 24 Haziran'da kurulacak sandıklarla ilgili söyledikleri Türkiye'nin gündemine oturdu.

Türkiye, adım adım kaderini değiştirecek 24 Haziran seçimlerine doğru ilerlerken, herkes siyasilerin ağzından çıkacak tek bir kelimenin bile merakı içinde… Haliyle bu süreçte; kurulan her cümle, söylenilen her kelime vatandaş için çok önemli… Dün sosyal medyada bir anda yayılan, AKP Genel Başkanı Erdoğan’a ait görüntüler ülkenin bir numaralı gündem maddesi oldu.

Mahalle Başkanları Toplantısı’nda kaydedilen görüntülerde, Erdoğan katılımcılara sandıkları nasıl kontrol altında tutmaları gerektiğini anlatarak, “Eğer bunu sağlama alırsak İstanbul’da başlamadan işi bitirmiş oluruz” dedi. HDP’nin baraj altında kalması gerektiğinin kendileri için önemine de vurgu yapan Erdoğan, “Bunu dışarıda konuşmam” diyerek, “Arkadaşlar, HDP üzerinden parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Çünkü onların baraj altı kalması demek, bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir” ifadelerini kullandı.

İşte o toplantıda bir kısmı kaydedilen konuşmalardan bazıları;

“İSTANBUL’DA BAŞLAMADAN İŞİ BİTİRMİŞ OLURUZ”

… Yani bizim arkadaşlarımızdan önce onlar gelmemeli. 2) Sandık müşahitlerimiz… Müşahitler noktasında sandık kurulu üyelerinin dışında sandık müşahitleriyle bizim oraları takviye etmemiz lazım. Olur ya, diğerlerinden gelmeyen olursa bu defa sandık kurulu başkanı kimse oradan kimi alacak, müşahitlerden kim varsa, önce gelen kimse o onun hakkıdır, o sandık kurulunun 2. ve ya 3. üyesi olabilir. E burada bu defa neyi kazanırız. Sandık kurulundaki hakimiyeti biz kazanmış oluruz. Burada çok dikkatli olunmalı, bu iş hiç hafife alınmamalı. Yani bunları geçmişte çok yaşadık. Eğer bunu sağlama alırsak İstanbul’da başlamadan işi bitirmiş oluruz.

“İŞ ÇANTADA KEKLİK DEĞİL, ARAŞTIRMA SONUÇLARI: BAŞA BAŞ DİYOR”

Şimdi değerli arkadaşlar, 13 gün var. Yani iş çantada keklik değil, onu da söyleyeyim. Bakın şu anda kamuoyu araştırmalarında filan; öyle iş bitmiş gibi değil, onu da söyleyeyim. Bu neyi gösteriyor; Son seçimlerde yaşadığımız olay, 7 Haziran- 1 Kasım… Bakın bir 7 Haziran yaşamamalıyız. Aynı şekilde 1 Kasım yaşamamalıyız. Yani iş bıçak sırtı olmamalı. Şunu bilmenizi istiyorum; Adeta Türkiye’nin 81 vilayeti İstanbul’da temsil edilir. Buradan çıkacak netice, Türkiye’nin neticesidir…

HDP ÜZERİNDEN FARKLI BİR ÇALIŞMA YAPMAMIZ LAZIM, ONLARIN BARAJ ALTINDA KALMASI DEMEK…

“Arkadaşlar, HDP üzerinden parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Bunu dışarıda konuşmam. Burada sizlerle konuşuyorum. Niye sizlerle konuşuyorum? Çünkü onların baraj altı kalması demek, bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir. Dolayısıyla da, her ilçede arkadaşlarım, özellikle onlar üzerinde çok farklı çalışması lazım. Çünkü siz, kim-kimdir bunu biliyorsanız. Öyle mi? Çünkü mahalle temsilcilerimiz eğer kimin kim olduğunu bilmiyorsa o zaman bu görevi bıraksın. Alacaksınız önünüze sandık seçmen listesini, bu sandık seçmen listesinde kim kimdir… Ve buna göre de onlar üzerinde özel bir çalışma yapmanız da, inanıyorum ki bize çok farklı bir netice getirebilir. Markaja almak diyoruz ya, markaja alacaksınız…”

AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda 9 Haziran Cumartesi günü Mahalle Başkanları Toplantısı'nda kaydedildiği öğrenilen görüntülerin kimler tarafından paylaşıldığı henüz bilinmezken, toplantı Türkiye’nin en çok konuştuğu gündem maddesi oldu.