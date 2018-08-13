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Erdoğan’ı böyle izlediler

Sabahın erken saatlerinde döviz bürolarının önünde sıra oluşturan Konyalılar, yoğun bir şekilde döviz ve altın sattılar. Saat 15:30'da ise döviz büroları 'Para bitti' diyerek döviz ve altın alışını durdurdular.

Mehmet Ali KAYACI
android-time 15:21 13 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Erdoğan’ı böyle izlediler
Sabahın erken saatlerinde döviz bürolarının önünde sıra oluşturan Konyalılar, yoğun bir şekilde döviz ve altın sattılar. Saat 15:30'da ise döviz büroları 'Para bitti' diyerek döviz ve altın alışını durdurdular.

Sarrafların yoğun olduğu bölgede kalabalık eksik olmazken, döviz büroları da İstanbul Borsası ve serbest piyasa kuruna göre alım fiyatlarını daha aşağıda tuttu.

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Kuyumcular, inanılmaz bir altın satışının yapıldığını ve vatandaşa yetişemediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, büyükelçilere hitap ettiği konuşması da kuyumcu ve döviz büroları önünde izlendi.

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Konya çarşısı bugün adeta İstanbul Tahtakale’yi aratmadı. Saat 15.30 itibarıyla ise kuyumcularda para bitti ve altın, dolar alışları sona erdi.

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Son güncelleme: android-time 23:0813.08.2018
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