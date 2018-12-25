Erdoğan’ın ‘Meclis Başkanı’nın istifasına gerek yok’ sözüne CHP’den yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin İstanbul Büyükşehir Adayı olması beklenen TBMM Başkanı Binali Yıldırım için “Meclis Başkanlığı’ndan istifasına gerek yok” sözüne CHP’den yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Anayasa gereği TBMM Başkanlarının partilerinin herhangi bir siyasi faaliyetine katılamayacağını söyledi.

Erkek, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 94'üncü maddesinin son fıkrasında TBMM Başkanı ve Başkan vekillerinin, üyesi bulundukları siyasi partinin ‘Meclis içi ya da Meclis dışı faaliyetlerine katılamayacakları hükmü bulunduğunu vurgulayarak, “Binali Yıldırım, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandığı anda, TBMM Başkanlığı görevini bırakmak zorunda” diye konuştu.

Ancak Anayasa'nın son derece açık olan bu hükmüne rağmen, aksi davranışlar içine girilebileceğine de dikkat çeken Muharrem Erkek, “Türkiye Anayasal bir hukuk devleti olmaktan çıktı. Şeklen Anayasası olan, ancak anayasal bir hukuk devleti olmayan bir hale geldi” diye konuştu.

“SADECE ANAYASA'YA DEĞİL, SİYASİ ETİĞE DE AYKIRI”

Meclis Başkanı'nın istifa etmeden İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçilmek için çalışmasının, sadece Anayasa'ya değil, siyasi etiğe de aykırı olduğunu vurgulayan Muharrem Erkek, “Düşünün ki TBMM Başkanı, istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıldı. Propaganda çalışması için İstanbul'a geldiğinde, İstanbul Valisi, Emniyet Müdürü, diğer devlet görevlileri TBMM Başkanı karşısında nasıl davranacaklar? TBMM Başkanı'na uygun şekilde hareket edip, emirlerini mi yerine getirecekler? Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri siyasi etik kodlarının olmamasıdır. Siyasi Etik Yasası TBMM'ye getirildiğinde, ben TBMM Anayasa Komisyonu üyesiydim. Yasanın üzerinde epey çalıştık. Ancak bir talimatla birden bire geri çekildi. Türkiye'nin siyasi etik kodlarına çok ihtiyacı var” dedi.

“BİNALİ YILDIRIM'I KAZANAMAYACAĞIM KORKUSU SALMIŞ”

Muharrem Erkek şöyle konuştu;

“TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmekte bu kadar çekinmesinden, Binali Yıldırım'ı İstanbul'da Belediye Başkanlığı seçimini kazanamayacağı korkusunun sardığı belli. Çünkü TBMM Başkanlığı görevinden istifa ettiği anda, yeni Başkan seçilmesi için süreç başlayacak. 10 gün içinde yeni TBMM Başkanı'nın seçimi için harekete geçilecek. Binali Bey istanbul'u kazanamayacağım korkusu içinde, bir de TBMM Başkanlığı görevini bırakmak istemiyor.”

ANAYASA'NIN 94. MADDESİ NE DİYOR?

Anayasa'nın ilgili maddesi şöyle;

MADDE 94- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis

Başkanı, Başkanvekilleri, Kâtip Üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur.

Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasî parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasî parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.

(Değişik: 12/9/2010-5982/10 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki yıldır, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam eder.

(Değişik: 3/10/2001-4709/30 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilir, Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, beş gün içinde tamamlanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekillerinin, Kâtip Üyelerinin ve İdare Amirlerinin adedi, seçim nisabı, oylama sayısı ve usulleri, Meclis İçtüzüğünde belirlenir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.”