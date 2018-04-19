Gazeteci Levent Gültekin, Cumhurbaşkanlığı’na aday olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından, erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına karar verildiğini açıklamasının ardından, gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına aday olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığı adaylığını sosyal medya hesabından paylaştı. Gültekin, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı videoda, şu ifadeleri kullandı;

“İktidar erken seçim kararı aldı. Bu bir seçim değil bu bir gasptır. İktidar ülkeyi gasp ediyor. 24 Haziran’da seçim demek “Ben seçimleri dün yaptım” demek, “Benden başka ülkeyi kimse yönetemez” demek. Bunu kabul edemeyiz, biz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin seçme , seçilme ve özgürce yaşama hakkı vardır. Bu hakkımızdan vazgeçemeyiz. İnsan gibi ağız tadıyla dostça, kardeşçe, özgürce yaşamak için aday oluyorum. Bu bir adaylık meselesi değil aslında. Bu bir sorumluluk alma meselesidir. Ülkemizi bir kişinin dudağı arasına bırakmama meselesidir. Bu bir kişiye “Türkiye senden daha büyüktür” meselesidir. Hep beraber geleceğimize sahip çıkacağız. Ben bunun için varım, aday oluyorum, sizin de el vermenizi bekliyorum. El verirsek, omuz omuza verirsek kazanırız”