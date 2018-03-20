Gece devriyesinde tecavüz iddiası! Bir polis tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü'nde gece yarısı, polisin evine bırakma bahanesiyle ekip aracına aldığı P.T. isimli kadın, araçtaki polisler tarafından tecavüze uğradığını iddia etti. Olaydan 3 gün sonra sonra polis S.A. tutuklanırken, tecavüze göz yumduğu ileri sürülen diğer polis memuru R.Y. serbest kaldı. İşte kan donduran olayın detayları...

İstanbul Beylikdüzü'nde 6 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen olay Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre şu şekilde meydana geldi; P.T. isimli genç kadın Taksim'den dönerken gece yarısından sonra Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir caddesinde vardığında içinde Beylikdüzü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memurları S.E. ve R.Y. ekip arabasıyla genç kadının yanından geçti.

“GİDECEĞİN YERE BIRAKALIM”

P.T.'yi fark eden polis memuru S.E. ‘U dönüşü’ yaparak arabayı yanına yanaştırıp, “Gideceğin yere kadar götürelim” dedi. P.T. ise bu teklife “Hayır yürüyerek gidebilirim” yanıtını verdi. Bunun üzerine S.E., “Bir şey olmaz, biz seni gideceğin yere kadar bırakabiliriz” şeklinde ısrar edince P.T. ekip otosunun arkasına oturdu.

EVİNE DAVET ETTİ!

Bir apartmanın önünde aracını durduran S.E., “Evden şarj kablosunu alıp geleceğim istersen sen de benimle gel” diyerek P.T.'yi evine çağırdı ancak, “Hayır arabada beklerim ben” yanıtını aldı. Diğer polis R.Y. ile P.T. arabada beklerken S.E. şarjını aldıktan sonra geldi ve ekip otosu tekrar hareket etti.

ISSIZ BİR YERDE ARACI DURDURDULAR!

Yolculuk ıssız, etrafı otlarla çevrili villa benzeri bir binanın olduğu arazide son buldu.

‘BEN ARTIK DAYANAMIYORUM ABİ’

Şüpheli polis S.E. diğer polis memuru R.Y.'ye “Ben artık dayanamıyorum abi” diyerek şoför koltuğundan inerek arka koltuğa P.T.'nin yanına geçti ve öpmeye başladı. Genç kadının “Hayır istemiyorum yapma!” diyerek engelleme çabalarına aldırış etmedi ve ona tecavüz etti.

‘YA HAMİLE KALIRSAM…’

Yaşanan vahşetin şokuyla P.T., “Hamile kalırsam ne olacak!” derken S.E. soğuk kanlılıkla ‘Hayır bir şey olmaz' diyerek direksiyona geçti. P.T.'yi, evinin yakınlarında bir taksi durağına bırakan S.E. “Tekrar görüşelim” dedi ve P.T.'den “Hayır kesinlikle öyle bir şey olmaz” yanıtını aldı.

POLİS POLİSLERE İHBAR ETTİ!

Yaşanan kan donduran olayın ardından polis aracının yanından ağlayarak ayrılan P.T. 155'i saat 02:55 sularında arayarak polisi polislere ihbar etti.Şüphelilerin memur olması nedeniyle devreye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği girdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

P.T.'nin indirildiği yere yakın olan Kavaklı Anaokulu'na ait kamera görüntüleri istendi. Hizmet aracı içinde olay yeri ekiplerince gerekli incelemeler yapıldı. Tespit edilen bazı lekeler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Genç kadın şüpheli polisleri teşhis etmek için görevli personele ait fotoğraf listesinden bakarak teşhis etti.

‘' İSTEMEYEREK BİRLİKTE OLDUM''

İstemeyerek birlikte olduklarını ve P.T.'yi simaen tanıdığını savunan şüpheli polis memuru S.E. ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli polis S.E. şikayetçi kadını daha önceden tanıdığını 3,4 aydır da yüz yüze ve telefonla defalarca görüştüklerini savundu.

Polis S.E. o geceye ilişkin ise “P.T.'yi görünce yanında durdum ve karanlıkta mini etekli olmasından dolayı ‘Nereye gidiyorsan bırakalım’ dedim. Bunun üzerine P.T. araca bindi. Taksim'den geldiğini, Gürpınar Sahili'nin de güzel olduğunu söyledi. Bunun üzerine kendi rızasıyla sahilde dolaştık.” dedi.

Tutuklu polis o geceye ilişkin ifadesinde şunları anlattı;”Önceki ‘Whatsapp' yazışmalarında evimi merak ettiğini söylemiş ve cinsel içerikli konuşmalar yapmıştı. Ben de onu eve davet ettim ancak kabul etmedi. Eve girip şarjımı alıp çıktım. Kavaklı Sahili'nde aracı bir yere çektim. P.T.'ye “Yanına geleyim mi?” diye sordum. Onun da “Gel” demesi üzerine arka koltuğa geçtik”

DİĞER POLİS ARKADAŞI ARAÇTAN İNMEMİŞ!

S.E. ifadesinde kızla birlikte olduğunu bu sözlerle anlatırken, meslektaşı P.T.’nin ise ön koltukta oturmaya devam ettiği ortaya çıktı.

‘'UTANDIĞIM İÇİN SÜREKLİ TELEFONLA OYNADIM''

Diğer şüpheli polis memuru R.Y. ise ifadesinde olay anını şöyle aktardı “Yaşandığı anda ön koltuktaydım oturuyordum. Çok utandım ve sürekli telefonla oynadım. Arkamı dönmediğim için ilişkilerini görmedim.”

BİRİSİ TUTUKLANDI DİĞERİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenen polis memuru S.E. Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

R.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. R.Y.'nin de ‘Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar cezalandırılmaları istendi.