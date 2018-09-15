Geçen ay profesör oldu, şimdi rektör

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Rektörlük için üç yıl profesörlük yapmış olmak” şartının kaldırılmasının ardından ilk rektör ataması gerçekleşti. Ankara Hacı Bayram Üniversitesi'ne, henüz bir ay önce profesör olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eski Müsteşarı Yusuf Tekin atandı.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Geçen ay profesör olan MEB Eski Müsteşarı Yusuf Tekin, Hacı Bayram Üniversitesi’ ne rektör olarak atandı. Kişiye özel yasalar ve yönetmeliklerle yönetilen bir ülke” diyerek tepki gösterdi. MEB Eski Müsteşarı Tekin, 25 Temmuz 2018'de, 5 yıldır görev yaptığı müsteşarlık görevinden ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, rektörlük için 3 yıl profesörlük şartının kaldırılmasının ardından ilk rektör ataması gerçekleştirildi. Üniversite rektörlerinin profesör olan kişiler arasından herhangi bir süreye bakılmadan seçilmesine yönelik kararın ardından ilk atama Hacı Bayram Üniversitesi'ne yapıldı.

Hacı Bayram Üniversitesi'ne profesörlük sürecinde 3 seneyi doldurmamış olan MEB eski müsteşarı Yusuf Tekin atandı. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Tekin'in geçtiğimiz ay profesör olduğunu açıklayarak, “Rektörlükte üç yıl profesör olarak çalışma şartı 2 gün önce kaldırıldı. Geçen ay profesör olan MEB eski müsteşarı Yusuf Tekin Hacı Bayram Üniversitesi’ ne rektör olarak atandı. Kişiye özel yasalar ve yönetmeliklerle yönetilen bir ülke” dedi.

Hacı Bayram Üniversitesi, Gazi Üniversitesi’nden ayrılan dokuz fakülteyle kurulmuştu. 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanunun yayınlandığı 18 Mayıs tarihinden beri Hacı bayram Üniversitesi’nin rektörlüğünü aynı zamanda Gazi Üniversitesi’nin Rektörü olan Prof. Dr. İbrahim Uslan sürdürüyordu.