Google aramalarında İnce, Erdoğan’ı geçti

Türkiye nefesini tuttu, 24 Haziran'a kilitlendi. Tarihi seçimlere sayılı gün kala ise hangi liderin önde olduğu en çok merak edilenler arasında... Bu konunun ölçümleri için farklı metotlar olsa da; Google'ın son 90 gün içerisindeki Türkiye'den yapılan aramalarında Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan'ı geçti. İşte gün gün Google Trends'e yansıyan arama sonuçları...

Google arama hacimlerinin trendlerini gösteren Google Trends yazılımında, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala “Muharrem İnce” aramaları, “Recep Tayyip Erdoğan” arama sayılarının önüne geçti. Her iki aday için de bir yükseliş söz konusu iken Muharrem İnce’nin artış trendinde, arama hacminin en yüksek olduğu 3 tarih dikkat çekiyor.

5 adayın arama hacimleri dikkate alındığında son 30 gün içerisinde gerçekleşen arama trendi aşağıda gibi oluştu. (Google Trends en fazla 5 isimi karşılaştırmaya izin veriyor)

Muharrem İnce için yapılan arama sonuçlarında, adaylığını ilan ettiği 4 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen arama hacminde en zirve noktaya ulaştı. İnce için yapılan arama hacimleri artış trendini sürdürürken, iki ani artış yaşan tarih dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi Muharrem İnce, CNN Türk programına katıldığı ve Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Hande Fırat, Hakan Çelik ve Murat Çelik katıldığı Seçime Doğru Özel programında, gazetecilerin sorularını yanıtladığı tarihi olan 24 Mayıs gecesine işaret ediyor. Muharrem İnce’nin programda gösterdiği performans ertesi gün çok konuşulmuş ve gazetecilerle İnce arasındaki geçen birçok diyalog gündeme oturmuştu, bu gündem Google Trends’in 25 Mayıs sonuçlarına da yansıdı.

Diğer kritik zirve yapan konulardan biri de Muharrem İnce’nin Habertürk TV’de Didem Yılmaz’ın moderatörlüğünde gazeteciler Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir’in sorularını yanıtladığı 30 Mayıs akşamında gerçekleşen program oldu. Yine İnce’nin yanıtlarının gündem yarattığı programın ertesi günü olan 31 Mayıs 2018 tarihi Google Trends arama rakamlarında zirve yapan bir diğer tarih oldu.

Muharrem İnce’nin katıldığı televizyon programlarında yaşadığı 2 kritik zirve nokta dikkat çekerken, katıldığı TV programlarında sonrası reyting sonuçlarında rakiplerinin oldukça gerisinde kalan AKP’nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için yapılan aramalarda da İnce’nin katıldığı programlara benzer bir yansıma gözükmüyor.

Erdoğan’ın katıldığı TV programlarından bir tanesi olan “Cumhurbaşkanı Özel” 28 Mayıs akşamı Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınıyla Habertürk televizyonunda yayımlanan program Google Trends arama hacmine çok az bir düşüş yaşayarak yansıdı. Bir diğer program da Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel'de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat soru sorduğu 7 Haziran akşamı gerçekleşen programdı. Bu programın ertesi günü Erdoğan için yapılan aramaların trendi artış gösterirken, yine İnce’nin katıldığı programlara benzer bir oranda artış gerçekleşmedi.

Google Trend nedir?

Google arama motorunda aranan kelimelerin istatistiğini ve ülke ve tarih periyotlarına göre trend olarak gösteren bir internet yazılımıdır. Google Trend verileri akıllı bir algoritma sayesinde derlediği için örneğin AKP, Ak Parti veya Adalet ve Kalkınma Partisi gibi aynı anlama gelen üç kelimenin ortak istatistiğini verilere yansıtıyor.

GOOGLE’IN TAHMİNLERİ

Uzmanlar; Trump-Clinton adaylığındaki ABD başkanlık seçimlerinde görüldüğü gibi seçim tahminlerinden, Oscar ödülleri tahminlerine ve iklim değişikliğinden göç verilerine kadar, Google Trends’in önemli bir gösterge olduğunu belirtiyor.