Güreşte ilklerin kadını

Yasemin Adar, ikinci kez verilen Mustafa Koç Spor Ödülü'nü aldı. Avrupa ve dünya şampiyonu olan Adar, olimpiyatlarda madalya almadığını hatırlatarak “Onu da 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda alacağım inşallah! Bir kadın olarak ülkeme güreş branşında ilk olimpiyat madalyasını getireceğim” dedi.

Bu yıl ikincisi verilen Mustafa Koç Spor Ödülü Töreni için salondan içeri girdiğimde, yine eşsiz bir sporcuyla tanışacağımızdan adım gibi emindim. Öyle de oldu!

Milli Olimpiyat Komitesi ile işbirliği içinde düzenlenen gecede ödül, Türkiye'ye güreş alanında ilk Avrupa ve dünya şampiyonluklarını getiren bir kadın sporcuya verildi. Yanlış okumadınız, güreşte dünya şampiyonu olmuş bir kadına! Yasemin Adar'a… 26 yaşındaki Yasemin'i arkadaşları Muhammed Ali'nin ünlü sözüyle tanımlıyor :“Sporda başarılı olmak için çok çalışmak gerekir, efsane olmak için de iyi bir karakter.”

Onunla ödül sonrasında konuşurken, ne demek istediklerini çok iyi anladım. Dünya şampiyonu bu genç kadın, minderde de hayatta da kendini değil, hep örnek olmak istediği “başkalarını” düşünüyor. İşte bu ülkeden umudu kesmemek için harika bir neden daha; Yasemin'in hikayesi…

SADECE 3 KLÜPTE VAR

– Yasemin, kutluyorum. Ne hissediyorsun bu ödülle ilgili?

Çok mutluyum. Birçok ilkleri ben ülkeme yaşatmıştım, Mustafa Koç Spor

Ödülü ile ben de bir ilki yaşadım, bu benim ilk ödülüm. İlklerin kadını olarak ilk ödülüm yani ve ilkler asla unutulmaz. Kadın güreşi güzel bir ivme kazandı, umarım bu ödüllerle gençlerimizin önü daha da açılacak. Bu ödül aslında o genç kızlarımıza da bir teşviktir, genç kadın güreşçilerimize azim getirecektir.

– Hayattaki şansın kimdi?

Beden eğitimi öğretmenimdi. Lisede beni spora yönlendirmeseydi belki de bambaşka bir hayatım olacaktı. Bendeki atletik yeteneği gördü ve bana “sen başarılı bir sporcu olacaksın” dedi… İyi ki de böyle yapmış. Ben baştan çok kulak asmadım söylediklerine, ama sonra başarmaya başlayınca ben de devam ettim.

– 2017 yılında Dünya Şampiyonu, 2016-2017-2018 yıllarında ise üst üste 3 kez Avrupa Şampiyonu oldun. Alamadığın tek bir madalya kaldı…

Doğrudur, olimpiyatlar. Onu da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda alacağım inşallah ! Bir kadın olarak ülkeme güreş branşında ilk olimpiyat madalyasını getireceğim.

– Kadın güreşinin desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor musun?

Türkiye'de kadın güreşi şu anda sadece 3 kulüpte var, biri de ENKA, bir kere bunun sayısının artması gerek. Ayrıca maddi konularda da büyük desteğe ihtiyacımız var, çünkü hepimiz maddi zorluklarla büyüyen ailelerdeniz. Bize sponsor olacak her desteğe ihtiyaç var bu sporda.

EŞİM BANA DESTEK VERİYOR

– Şahane bir de evlilik teklifi aldın, şampiyon olduğun minderde hem de ! Hepimiz hayranlıkla izlemiştik bu teklifi. Adam iyi çıktı mı peki?

Gerçekten çok iyi bir adam ! Yani sadece teklifin şekline kapılmadım.

– Nasıl iyi, iyi koca nasıl oluyor?

Bir kere beni kısıtlamaya çalışmıyor en başta. Spor tutkumu destekliyor. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında her zaman gelip her mücadelemi izler. Bu bana müthiş güç veren bir şey, beni tetikliyor.Ayrıca beni gururlandırıyor. Benim arkamda da başarılı bir erkek var yani!

– Kıyafetine bayıldım! Çok yakışmış sana, ayağında topuklu ayakkabılar filan…

Çok sağ olun. Normalde asla giymem ben topuklu, üzerinde duramıyorum çünkü. Önce babet giymeyi düşündüm ama hadi dedim… Tulumu da çok uzun zaman önce almıştım, çok hesaplı bir yerden. İlk defa böyle bir şeyler giyiyorum. Normalde hep kot, tişört, eşofman. Ben bu gece ince uzun topuklu kadınları gördüm, “helal olsun” dedim.

Spor tutkusuna ve yeteneğe destek verdik

KOÇ Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü Yasemin Adar aldı. Adar, 2017 yılında Dünya Şampiyonu, 2016-2017-2018 yıllarında ise üst üste 3 kez Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Adar, ödülünü Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen törende Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç'un elinden aldı. Amaçlarının spor tutkusu ve yeteneği olan gençleri ödüllendirmek olduğunu ifade eden Caroline N. Koç, “Amacımız Mustafa'nın karakteriyle adeta özdeşleşmiş sportmenliği ve etik değerleri teşvik etmek. Başarılı sporcularımızın sadece sahada değil; günlük hayatlarında da bu değerleri yaşatarak topluma örnek teşkil etmelerini özellikle önemsiyorum” diye konuştu.

Güreşirken sadece ülkemi düşünüyorum

– Bu ülkeyi çok mu seviyorsun?

Nasıl sevmeyeyim? Ben bu ülkede doğdum, büyüdüm, damarlarımda Türk kanı var, bir de ata sporu yapıyorum. Kadın da olsam yapıyorum…

– Bu atanın illa erkek olması mı gerekiyor?

Hayır, hiç de öyle gerekmiyor!

– Mindere çıktığın zaman güreş mayonla mücadele ediyorsun. Hiç o anda aklına geliyor mu, bacağımı şöyle yaptım, kolumu böyle attım…

Hem de hiç ! Ne giydiğim hiç aklıma bile gelmiyor. O anda sadece ülkemi düşünüyorum, temsil ettiğim bayrağı. O mutluluğu kaç kere yaşadım, bundan asla vazgeçmem.

– Nasıl bir duygu?

Gerçekten anlatılmaz. Şampiyon olduğunda bayrağa koşuyorsun, o bayrak dalgalanmaya başlayınca, sanki bulutların üzerinde gibisin…

– En sıkıntı çektiğin, yok bir dakika daha devam edemeyeceğim dediğin anlarda ne düşünerek gayrete geliyorsun ?

Bütün sporcuların bir kırılma noktası var. Ben o anlarda en çok arkamdan gelen genç kadınları düşünüyorum. Ben bırakırsam, ben başarılı olamazsam sanki kadın güreşi de yarı yolda kalacakmış gibi hissediyorum. Çünkü toplumumuz ancak başarı geldikçe bu konuya ilgi duyuyor ve destekliyor. Ben o kadınların önünü açmak istiyorum, bunun için de çok çalışmam ve vazgeçmemem gerek. O yüzden minderde son ana kadar hiç pes etmiyorum.

‘Kadından güreşçi olur mu diye bir önyargı da var'

– Ali Koç törenden sonra dedi ki sana “Bu salondakilerin 4'te 3'ü kadın güreşi diye bir dal olduğunu bu akşam öğrendi !” Doğru mu sence ?

Öyledir tabii. Bu toplumumuzdan ve biraz da basından kaynaklanıyor. Basın en çok futbola yer veriyor, toplum da kadınların güreş yapmasını hâlâ tuhaf karşılıyor. Ama olimpiyat zamanı geldiğinde herkes madalya bekliyor!

– Ata sporu çünkü güreş, tarihimiz ve kültürümüz açısından özel yeri olan bir spor…

Öyle ama kimsenin kadınların güreş yaptığından haberi yok gerçekten de. Bir de “kadından güreşçi olur mu, evinde otursun, yemeğini yapsın” diye bir önyargı var.

– Şükür ki, kadınlar üçünü aynı anda becerebiliyor !

Elbette! Avrupalı çok sayıda güreşçi kadın arkadaşım var, aynen de böyle yapıyorlar ve çok güzel madalyalar da kazanıyorlar. Kimse de yadırgamıyor. Aslında her şey eşte bitiyor. Paylaşarak başarılabiliyor. Hem işleri hem aşkı paylaşmak mümkün.

– Madalyayı?

Yok valla, madalya benim! Madalya tamamen bireysel.

Minderde evlilik teklifi aldı

2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda zafere ulaşarak Türkiye'ye dünya şampiyonalarındaki ilk altın madalyasını getiren 26 yaşındaki Yasemin Adar, karşılaşma sonrasında minderde bir de evlenme teklifi almıştı. Kendisi de eski bir güreşçi olan Erdem Yiğit bu sürpriz teklifi minderde yapabilmek için uzun süre uğraşmış, ancak Dünya Şampiyonası'nda mümkün olabilmişti.