Hakkari’de hain saldırı: 1 şehit 5 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce Kuzey Irak tarafından yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit olurken 5 asker de yaralandı.

Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca’da Güven Dağı üs bölgesine, PKK’lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenledi. Irak topraklarından düzenlenen saldırıda, 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle üs bölgesinden alınarak Hakkari’ye getirildi. Fatih Kışlası’na inen helikopterden alınan yaralı askerler, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Askerlerden durumu ağır olan Sözleşmeli Er Ömer Güç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Şehit Ömer Güç’ün, Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Akyele köyünde oturan annesi Melahat ve babası Nizamettin Güç’e acı haberi Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ve askeri yetkililer verdi. Cenazenin, yarın cuma namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Bekar olan şehidin, 2 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirtildi. DHA