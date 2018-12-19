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Havalimanında korkunç kaza: 1 ölü

Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistin zemininin toprak dolumu yapıldığı yerde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

android-time 21:16
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Havalimanında korkunç kaza: 1 ölü
Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistin zemininin toprak dolumu yapıldığı yerde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, saat 17.40 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistin zeminine hafriyat dökmek için yanaşan iki kamyondan bir tanesinin damperi yan yattı. O sırada hafriyat boşaltmak için kamyonundan inen Halil Göçüm, üzerine hafriyatın dökülmesi sonucu hayatını kaybetti.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Halil Göçüm'ün cansız bedeni olay yeri ve Cumhuriyet savcısı incelemesinin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.  DHA

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