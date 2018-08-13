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Hayati Arkaz İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz partisinden istifa etti.

Zeynep GÜRCANLI
android-time 15:43 13 Ağustos 2018
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Hayati Arkaz İYİ Parti’den istifa etti
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz partisinden istifa etti.

Arkaz Meclis’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesiyle gündeme gelmişti. Bahçeli Arkaz için “En son olarak da İP'in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.” ifadesini kulllanmıştı.

Arkaz’ın istifasıyla İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 41’e düştü.

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