Hünnap nedir? Hünnap ağacı nasıl yetişir? İşte hünnap faydaları…

Bahar aylarında açtığı sarı çiçekleriyle bilinen Hünnap hakkında birçok detay merak ediliyor. Hünnap, nasıl bir meyvedir, nasıl yetişir ve hangi vitaminleri içerir? İşte hünnap hakkında merak edilenler...

Hünnap çok bilinmeyen fakat vitaminsel olarak zengin olan meyvelerden. Hünnap (Ziziphus zizyphus), cehrigiller (Rhamnaceae) ailesinden bahar aylarında hoş kokulu sarı renkli çiçekler açan dikenli bir ağaç türü.

HÜNNAPIN ÖZELLİKLERİ

Sert çekirdekli, iri zeytin biçiminde ve büyüklüğündedir. İlk başlarda yeşil iken olgunlaştıkça kırmızıya ve siyah-mor renge döner. En dış çeperi derimsi ve ince, pulpası (yumuşak kısım) kopartıldığında elmadaki gibi sert ve beyaza yakındır. Ancak birkaç saat içinde sarılaşır ve yumuşar. Birkaç gün içinde kabuğu da buruşur. Pulpa, tatlı lezzetlidir. Bahçelerde yetiştirildiği gibi yabanî olarak da bulunur.

HÜNNAPIN FAYDALARI

100 gramında 79 kcal olan hünnapın, vitamin dağılımı ise, %5 A Vitamini, % 17 B Vitamini türevleri ve % 83 C Vitamini şeklindedir. Ayrıca, Potasyum, Demir, Manganez, Magnezyum, Fosfor, Kalsiyum, Çinko ve Sodyum mineralleri açısından zengindir.

HÜNNAP AĞACI HANGİ ÜLKELERDE YETİŞİR

Kuzey Afrika ve Suriye'den Hindistan’a ve Çin’e yayıldığı düşünülmektedir. Ağaç birçok iklime uyum sağlamakla birlikte, iyi meyve vermesi için sıcak yazlara ihtiyaç duymaktadır. Marmara, Batı ve Güney Anadolu'da bulunmaktadır. Karadeniz’de Çoruh Vadisi havzasında, Manisa’nın Demirci ilçesinde ve yaygın olarak Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Gümüşsu kasabasında bulunmaktadır ve değişik türleri görülmektedir. Meyvelerinde şeker, tanin ve müsilajlı (eksopolisakkarid) maddeler bulunmaktadır. Güneşte kurutulan olgun meyveler çerez olarak çay ile tüketilebilir. Geleneksel tıpta da kullanılmaktadır.