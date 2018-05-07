İktidar yanlısı medyanın ambargosu isyan ettirdi

Üç cumhurbaşkanı adayı dün çeşitli yerlerde konuşma yaptı. Ama başta devletin kanalı TRT olmak üzere tüm TV’ler saatlerce Erdoğan’ı yayınladı.

Türkiye'de her seçimde yaşanan adaletsizlikler yine başladı. Bütçesi halkın elektrik faturalarından, vergilerinden ödenen TRT, Erdoğan'ın konuşmalarını saatlerce yayınlıyor. Muhalefet ise yok sayılıyor. Örneğin dün Erdoğan önce İstanbul kongresinde, sonra da Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu. Başta TRT, tüm TV kanalları saatlerce yayınladı. İnce ve Akşener'e hiç yer vermedi.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan: Tayyip Bey tuvalete gitse yayınlayan TRT'den ses yok

İktidara yakın medyanın, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarına yönelik uyguladığı ambargoya tepki yağdı.

TRT ve yüzde 90'ı hükümete yakın grupların eline geçen medya gün boyunca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını canlı yayınlarken, cumhurbaşkanlığı yarışında AKP Genel Başkanı'nın rakibi olan CHP adayı Muharrem İnce ve İYİ Parti adayı Meral Akşener'in mitingleri es geçildi. Muharrem İnce'nin “Saray talimatıyla muhalefete medya ambargosu devam ederse, mitinglerimizi TV kanallarının önünde yaparız” çıkışının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Akşener, Mersin'de muazzam bir miting yapıyor, TV'lerde çıt yok. Ama AKP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi yorumlarla canlı yayınlarda. Buna rağmen anketlerde toplumun yüzde 70'i ‘İYİ Parti yükseliyor' diyor ve genç seçmenlerin yüzde 62'si İYİ Parti'ye oy verecek” tweetini paylaştı.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan da yaptığı açıklamada “Akşener Mersin'de konuşuyor, vergimizle var olan TRT'de ses yok. Tayyip Bey, Binali Bey tuvalete gitse naklen yayınlayan bu kurumun Genel Müdürü'ne tepkilerinizi iletmek ister misiniz?” ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da “Medyanın yüzde 90'ını kontrol etseniz de yenileceksiniz… Çünkü mert değil namertsiniz… Korkaksınız…” dedi.