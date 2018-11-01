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İnşaat işçisinin feci ölümü!

Sivas'ta, alçı yaptığı inşaatın 15'inci katından merdiven boşluğunun zeminine çakılan Ahmet Ecer (42), hayatını kaybetti.

android-time 19:54 1 Kasım 2018
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Sivas'ta, alçı yaptığı inşaatın 15'inci katından merdiven boşluğunun zeminine çakılan Ahmet Ecer (42), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Alibaba Mahallesi 59’uncu Sokak’taki 16 katlı inşaatta meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası işçi Ahmet Ecer, 15’inci katta alçı yaparken, dengesini kaybetti. Ecer’in merdiven boşluğunun zemine çakıldığını gören iş arkadaşları, sağlık ekibine haber verdi.

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İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ecer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Ahmet Ecer’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 20:2101.11.2018
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