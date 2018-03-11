İran’da düşen uçağın pilotu Melike Kuvvet, Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biri çıktı

İran’da düşen Başaran Holding’e ait Challenger 604 tipi iş jetin iki pilotu kadındı. Uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken Ayjet Uçuş Okulu'nu bitirip pilot lisansını aldı. Uçağın ikinci pilotu ise Melike Kuvvet ise Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarındandı.

Dubai’den Türkiye’ye gelirken İran hava sahasında temas kesildikten sonra düştüğü belirlenen Başaran Holding’e ait Challenger 604 tipi iş jetinde bulunanların kimlikleri belirlendi. Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet ile Beril Gebeş’in kullandığı jette hostes olarak da Eda Uslu’nun görev yaptığı anlaşıldı.

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KAPTAN PİLOT BERİL GEBEŞ

Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş'ti. Serbest ticaret yaptıktan sonra yeniden pilotluğa başladı. Ayjet Uçuş Okulu’nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları’nda Airbus A320 filosunda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding’e geçti. Beril Gebeş’nin babası Vasıf Gebeş de Türk Hava Yolları’nda kaptan pilot olarak görev yapıyordu. Vasıf Gebeş’in bir süre önce emekli olduğu öğrenildi.

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MELİKE KUVVET ASKERİ HELİKOPTER PİLOTUYDU

Uçağın ikinci pilotu ise Melike Kuvvet'ti. Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, AS532 Cougar tipi helikopterde uçtu. Mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçti. Aynı zamanda üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. Bir dönem Ayjet’te öğretmen pilot görev yaptı. Ardından da Başaran Holding'e geçti.

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KABİN MEMURU EDA USLU

Uçuş ekibinde kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uzun yıllar TAV Havalimanları Holding’te yer hizmetlerinde görev yapan Eda Uslu, yaklaşık bir yıl önce istifa etmişti. Kabin memurluğu eğitimi alan Eda Uslu, Başaran Holding’e ait MCJet’te görev yapıyordu.

Kazada ikinci pilot olan Melike Kuvvet ile birlikte Dubai’de bu fotoğrafı çektirmişti: