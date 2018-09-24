İranlıya 2 milyon metrekare arsa 22 milyona satıldı

İstanbul Arnavutköy’de bulunan yaklaşık 2 milyon metrekarelik arsanın İranlı bir kişiye 22 milyon liraya satıldığı ortaya çıktı. Maliye Bakanlığı’na ait bu büyük arsanın satışı Meclis gündemine taşındı. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, arsanın büyüklüğü ve satış bedeliyle ilgili kafa karıştıran sorular bulunduğunu belirterek, “İstanbul Arnavutköy’de bulunan bu arazinin özellikle bir İranlıya devredilmesinin amacı nedir?” diye sordu.

Arnavutköy ilçesinde Şamlar Mahallesi Sazlıbosna mevkiinde bulunan arsa tam 1 milyon 982 bin 500 metrekare büyüklüğünde. Bir bölümü ormana bakan arsanın alt bölümünde ise Sazlı Deresi bulunuyor. 2013 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen arsa bir yıl sonra Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 22 milyon lira satıldı. Arsanın satışı İran uyruklu Mojtaba Keifi isimli kişiye yapıldı. CHP İzmir Milletvekili Serter, ‘Hazine arazinin adeta peşkeş çekildiği belgelenmiştir' diyerek, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti:

İRANLIYA VERİLMESİNİN AMACI NEDİR?

*2 milyon m2 olduğu tapu kayıtlarıyla sabit söz konusu arazinin İran uyruklu Mojtaba Keifi'ye devri doğru mudur?

*İstanbul Arnavutköy'de bulunan bu arazinin özellikle bir İranlıya devredilmesinin amacı nedir?

*Bu arazinin devri ile ilgili mevcut tapu belgesinde rayiç bedelinin 22 milyon olduğu görülmektedir. Bu bedelin tespitinde hangi kriterler göz önüne alınmıştır? Arnavutköy gibi stratejik bir yerde böylesine büyük bir arazi için bu miktar neye göre belirlenmiştir?

*Hazine arazilerinin devrinde yabancı uyruklulara uygulanan yöntemler nelerdir? Bu ve benzeri devirlerde ihale şartnamesi hazırlanmakta mıdır?

*Bu ve buna benzer büyüklükte ve stratejik önemdeki topraklar, araziler, taşınmazlar ne karşılığında yabancı uyruklulara verilmektedir? Böylesi büyük arazilerin satışı ve/veya devri konusunda kamuoyuna bilgi verilmekte midir?