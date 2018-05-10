İslamcı değil Müslümanım

Saadet Partisi’nin (SP) cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, AKP’yle temel farklarını böyle anlattı. Karamollaoğlu ‘AKP ile neden bir araya gelmediniz?’ sorusuna “Adalet olmadan devlet olmaz” karşılığını verdi ve başlıktaki çarpıcı tanımlamayı yaptı.

Saadet Partisi'nin (SP) cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. 24 Haziran seçimlerinde kullanılacak, “Geleceğin için değiştir” sloganının da tanıtıldığı toplantıda konuşan Karamollaoğlu, ilk olarak kendilerine yöneltilen, “Bugünkü iktidarla neden bir araya gelmediniz” sorusuna yanıt vermek istediğini söyledi. Karamollaoğlu şöyle konuştu : “İktidarla neden bir araya gelmediniz, aynı kaynaktan besleniyorsunuz deniliyor. Bizim üç konuda farklılığımız var. En ciddi problem kutuplaşma ve kamplaşma. Enteresan olan iktidar da aynı şeyleri tekrar etmeye başladı. Söylemde kalırsa bir şey ifade etmez. Türkiye'ye en büyük zararı kutuplaşma veriyor. İktidar ‘beka sorunu var' diyor. Yapılması gereken ilk iş içeride bütünleşmek.”

‘FİKİRLER ÖZGÜR OLMALI'

“Ben İslamcı değilim ben Müslümanım” diyen Karamollaoğlu “Eğer biz İslam'dan bahsedeceksek, her şeyden önce adalet ve güzel ahlak gelir” değerlendirmesinde bulundu. SP lideri şöyle devam etti: “Her şeyi aynı düşüneceğiz manasına gelmez. Bu fikirlerimizi özgürce dile getirmeliyiz. Ama bu bizi hasım haline getirmez. Birbirimizin hasmı değil rakibiz. Bizim yönetim anlayışımız farklı. Elbette kuvvetler ayrılığı akla geliyor. Ama biz bir numaralı meseleye adaleti yerleştiriyoruz. Adalet olmadan devlet olmaz. Ardından liyakat gelir. Devlet erki ülkenin problemlerini çözerken her konuda ehli insanlara görev vermeli. Benden olsun çamurdan olsun mantığı devlet yönetiminde geçerli değildir. Liyakat bizim prensiplerimiz içinde olmazsa olmaz. Üçüncüsü istişaredir.”

‘RÜYAYLA MI KARAR VERİLDİ?'

“Şu anda yapılan projelerin hangisinin fizibilite çalışmaları yapılmış, sordum ama yanıtını alamadım. Köprüler tüneller yapıldı. Fabrikalar özelleştirildi. Bunları yaparken devletin önüne fizibilite raporları geldi mi yoksa gece görülen rüya sonrasında mı karar verildi. Bütçe 15 yıldır açık veriyor. Dış ticaret artarak açık veriyor. Kamuoyuna yansıtırken sürekli ihracat rakamları veriliyor ama ithalat rakamları verilmiyor. IMF borcu ortadan kalktı deniliyor ama borcumuz 950 milyarı geçtiyse sizin IMF'ye borcunuz olmuş olmamış kimin umurunda.” Karamollaoğlu, Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “İnşallah biz gitmeden o çıkar. Bu hukukun gereğidir. Tutukluluk bir tedbirdir. Temennim Demirtaş kısa zamanda tahliye edilir. Bunu da ümitle bekliyorum.”