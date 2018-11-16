İstanbul’da IŞİD operasyonu

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma yürüten polis ekipleri örgütün YTS yapılanmasındaki bazı şüphelileri belirledi. Suriye'ye gitmeyi planlayan 9 şüphelinin yakalanması için operasyon kararı alındı. TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince; Bağcılar, Sultangazi, Zeytinburnu, Başakşehir ilçelerinde operasyon düzenlendi. Baskında 9 şüpheli de gözaltına alındı.
Yakalanan 9 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin sınır dışı edileceği bilgisine ulaşıldı.
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