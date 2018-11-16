İstanbul’da IŞİD operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü IŞİD saflarında çatışarak İstanbul’a geldiği belirlenen yabancı uyruklu 9 kişiyi gözaltın aldı

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma yürüten polis ekipleri örgütün YTS yapılanmasındaki bazı şüphelileri belirledi. Suriye'ye gitmeyi planlayan 9 şüphelinin yakalanması için operasyon kararı alındı. TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince; Bağcılar, Sultangazi, Zeytinburnu, Başakşehir ilçelerinde operasyon düzenlendi. Baskında 9 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan 9 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin sınır dışı edileceği bilgisine ulaşıldı.