Son dakika… İstanbul’da PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, 2015 ve 2016 yıllarında örgütten gelen talimatlar doğrultusunda İstanbul genelinde hususi araç ve belediye otobüsleri ile çeşitli noktalara yönelik molotoflu saldırı ve kundaklama olaylarına karıştıkları tespit edilen terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyelerine operasyon düzenledi.

Emniyet güçleri, elde edilen delillerden yola çıkarak PKK'nın araç ve iş yeri kundaklama talimatlarını veren ve eyleme karışan DGH üyelerinin yakalanması için bu sabah saatlerinde 3 ayrı ilçede 18 farklı adrese baskın düzenleyerek, örgüt üyesi 16 şahsı gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği ile bu silaha ait çok sayıda fişek, örgütsel dokümanlar ve eylem talimatlarının bulunduğu dijital veriler ele geçirildi.Gözaltına alınan 16 şüphelinin, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü belirtildi.

İHA