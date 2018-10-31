İYİ Parti: 3. havalimanının ismi ‘Atatürk’ olsun

İYİ Partili 40 Milletvekili, İstanbul’da açılan 3. Havalimanının adının ‘’Atatürk’’ olması için kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığına sundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in isteği ile hazırlanan teklif uyarınca, adı ‘’İstanbul’’ olarak açıklanan 3. Havalimanının isminin Atatürk olarak tescil edilmesi önerildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, ‘'İstanbul'da yapılmakta olan havalimanının, henüz tamamlanmadı ama açılışı dayatmalar sonucu milli bayramımız olan Cumhuriyet bayramına denk düşürüldü. Bunun üzerinden toplumda yeni bir kutuplaşma yaratıldı'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Havalimanı bir zafer abidesi olarak sunan Cumhurbaşkanına, İYİ Parti olarak diyoruz ki; “Zafer Abidesi” deyince Türk milletinin aklına 30 Ağustos'ta kazanılan muhteşem zafer ve onun mimarı, devletimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Atatürk gelmektedir. Dünyanın en büyük havalimanı olduğu ifade edilen bu tesise en çok çağımızın en büyük liderinin ismi yakışır. 3. havalimanının ismi Atatürk havalimanı olmalıdır. Bu konudaki yasa teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Meclis'teki tüm Milletvekillerini teklifi desteklemeye çağırıyoruz”