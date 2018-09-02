İYİ Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker, partisinden istifa etti. Şeker istifa haberini sosyal medyadan duyurdu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker’in geçtiğimiz gün partisinden istifa ettiği iddia edilmişti. Bu iddialar bugün netlik kazandı. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Şeker, istifayı doğruladı. Şeker mesajında, “Değerli dostlar İyi Parti'den istifa ettim. Genel başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'ye ve cümle dostlara medyûn-ı şükran olduğumu bir vicdan borcu olarak ifade etmek isterim…İlave etmek istediğim hususlar ektedir…” ifadelerini kullandı.

KORAY AYDIN “İSTİFA YOK” DEMİŞTİ

Şeker’in istifa ettiği yolundaki haberlerle ilgili olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın açıklama yapmıştı. Aydın, “Arkadaşımızın istifası söz konusu değildir. Milletvekilimiz bizimle beraberdir” ifadelerini kullanmıştı.