İYİ Parti’ye SEKA engeli

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman bugün SEKA Kâğıt Müzesi önünde basın açıklaması düzenlemek istedi. Açıklama görevliler tarafından engellenirken, Serdar Kaman yılmadı ve açıklamasını başka yerde gerçekleştirdi.

İYİ Parti Kaymakamlıktan açıklama için izin aldığını belirtse de, güvenlik, müze önünde basın açıklaması gerçekleştirmenin yasak olduğunu ifade ederek açıklamanın başka yerde gerçekleştirilmesini istedi. Kaman daha sonra partililerle birlikte müzeye yakın bir yerde açıklama yaparak, SEKA’nın kapatılmasını ve artan kağıt fiyatlarını değerlendirdi.

LALE DİKİYORSUNUZ

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Basın toplantımızı SEKA Kâğıt Müzesi önünde yapmak istedik. Bunun sebebi devasa bir kurum olan SEKA Kâğıt Fabrikası’nın, selüloz fabrikalarının kapatılıp yerine müze yapılmış olması. Konunun neden gündeme geldiği sorusu ise şöyle açıklanabilir; biliyorsunuz ki 16 yıldır iktidarın söylemleri, ekonomi şaha kalkacak, kanatlanıyoruz, yükseliyoruz ibareleri üzerinden istekleri, temennilerini bildirdiler. Seçime de böylece girdiler. SEKA Park’ın bahçelerine lale dikiyorsunuz. Sizin yaptığınız üretimle alakalı değil, üretimi durdurmak ve Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirmektir” dedi.

3 MİLYAR DOLAR HARCAMA

Kaman daha sonra, “Türkiye kağıt ithalatına 3 milyar dolar para harcıyor. 1 ton kağıt 400 dolardan 800 dolara çıktı. Kitap kağıdı basamıyoruz; 7650 eurodan 900 euroya çıktı. Türkiye kendi kitabını kendi gazetesini basacak durumdan aciz hale geldi. Bunun tek sebebi selüloz üretiminin durmasıdır. Türkiye’de selüloz üretimi halihazırda yapılmamaktadır. Selüloz ham maddesi yapılamamaktadır. Türkiye’deki çalışan fabrikalar müze haline getirilmiştir. Bugün burada iktidarın hatasını dile getirmek için toplanmış bulunmaktayız” açıklamalarında bulundu.

16 YILDIR HEP HAKLI GÖZÜKTÜNÜZ

Kaman konuşmasına iktidara seslenerek, “16 yıldır hep haklı gözüktünüz. Yatırım dedik, yol ve inşaat dediniz. Fabrika dedik, babalar gibi satarız dediniz. Eğitim dedik, 7 defa sistem değiştirdiniz. Sağlık dedik üniversite hastanesinde hacamat tedavisi başlattınız ama yerli imal edebileceğimiz ultrason cihazımız yok. Tarım dedik mercimek ithal eder hale geldik. Hayvancılık dedik domuz ve at eti ithal ediyoruz. Üniversitede kalite dedik lise ayarında üniversiteler yaptınız. Dünya sıralamasında ilk 100’de üniversitemiz yok. Teknolojiye yatırım dedik bilgisayardan çıktı alacak yazıcı makinamız yok. Ordu dedik dize getirdik dediniz” dedi.

FETÖ’CÜ SİZSİNİZ

Sözlerini sürdüren Kaman, “Ekonomi dedik, 16 yıldır tekraren çok yakında şaha kalkacak dediniz. Yerli araba dedik, bugün yarın olacak dediniz. FETÖ’cüler yanınızda dikkat edin dedik, önce o bir dini lider, vatansever dediniz daha sonra FETÖ’cü sizsiniz dediniz. Saray dedik, lazım dediniz. Adalet dedik, bir size işlemez hale geldi. Basın özgürlüğü dedik, medyayı toptan satın aldınız. Parlamenter sistem dedik, damadınız bakan oldu. Yüce Türk milletine söylüyorum. 16 yıldır yanlış işler yapılıyor dedik. Şimdi biz haklı çıktık ama bafra yandıktan sonra… Yok mu bunun bir çaresi, var. Para her zaman bulunur, fabrika her zaman kurulur. Vergi sistemi ise kolaylaşır, eğitim düzelir. Sistem değişir. Ancak bunların zihniyeti değişecek diye beklerseniz 16 yıldır değişmedi değişmez de. Tek yol kaldı; bunlar değişecek” dedi.

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