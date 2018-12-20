Kadıköy Anadolu Lisesi’nde ‘sohbet’ protestosu

İstanbul, Kadıköy Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci 'zorla dini sohbete katılmamız isteniyor' diye, okul bahçesinde toplanarak okul yönetimini protesto ettiler. Müdür iddiaları yalanlarken bir öğrenci velisi "Bunu yapanlar müdürden cesaret alıyorlar" iddiasında bulundu.

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri toplu mesaj uygulamasıyla ‘dini sohbete’ davet edildiklerini ve okul yönetiminin de buna göz yumduğu iddiasıyla okul yönetimini protesto ettiler. Okul bahçesinde toplanan ve okul duvarına “Bu okulun sahibi fikri hür vicranı hür öğrencilerdir” yazılı pankart asan öğrenciler, alkışlar eşliğinde okul müdürünü göreve davet ettiler.

Öğrenciler kendilerine “Bugün öğle arası 12.15’te okul mescidinde hadis halkası olacak… Seni de bekleriz” diye SMS mesajı atıldığı savundular.

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan bir öğrenci velisi “Bir grup öğrenci, özellikle yatılı öğrenciler üzerinde baskı kurarak dini sohbet yapmaya, camiye gitmeye ve okulda öğle saatlerinde hadis halkası oluşturmaya zorluyorlar. Bir öğrenci, son derece nazik ve asla tehditkar olmayan bir üslupla, ‘dinde zorlama olmaması’ gerektiğini, isteyenin gelip isteyenin gelmeyebileceğini belirtiyor. Baskı kuran öğrenciler ‘tamam’ diyor. Ancak gidip o öğrenciyi müdüre şikayet ediyorlar. Müdür, arayı bulmaya çalışan öğrenciyi çağırıp “Sana mı kaldı? Senin mi haddin?' Gibi laflarla öğrnci hakkında soruşturma başlatıyor. Bunun üzerine okulda eylem başlatıyor. Şimdi bu çocukların da disipline verileceği söyleniyormuş. Bunu yapanlar müdürden cesaret alıyorlar” iddiasında bulundu.

Okulun eski mezunlarından Tuğba Aldeniz ise “Ben bu okulun eski mezunuyum. Bu okulu proje okulu yapmak istiyorlardı. Eski müdürle beraber bizler karşı çıktık. Müdürü görevden aldılar. Sonra okulun yanındaki pansiyondan depreme dayanıklı değil diyerek öğrencileri dışarı çıkarttılar. Çocuklar mezunların evinde kalıyordu. Şimdi de yeni müdürün çocukları sohbet adı altında din sohbetlerine zorunlu tuttuğunu iddia ediyorlar. Çocuklar bunlara katılmak istemeyince bir öğrenci hakkında soruşturma açmış ve öğrencileri disipline vereceğim diye tehdit etmiş. Bunun üzerine bugün öğrenciler okul bahçesinde andımızı söyleyip pankart açtılar. Müdür de disiplin kararını geri çekti. Ancak elbette sessiz kalmayacağız” diye konuştu.

Protestolar üzerine Okul Aile Birliği ile okul müdürü bir araya geldi. Okul müdürü Ali Fuat Güney’in iddiaları yalanladığı, şikayetlerle ilgili gereken şeylerin yapılacağı sözünü verdiği bildirildi.