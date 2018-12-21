Kadıköy’de önüne gelene bıçaklayan zanlı: Akıl hastalığım yok da pişmanlığım var

Kadıköy’de önüne çıkan kişileri rastgele bıçaklaması sonucu 11 kişinin yaralanmasına neden olan cezaevi firarisi ‘Akıl hastalığım yok, pişmanlığım var’ dedi.

Kadıköy'de önüne çıkan kişileri rastgele bıçaklaması sonucu 11 kişinin yaralanmasına neden olan ve 165 yıla kadar hapsi istenen cezaevi firarisi Ali Kardaş, mahkeme başkanının “Seni akıl hastanesine gönderelim mi” sorusuna, “Akıl hastalığım yok da pişmanlığım var” diyerek cevap verdi.

İstanbul Kadıköy'de 22 Ekim günü, kasap dükkanına girerek 3 kişiyi bıçaklayan ardından önüne gelen kişileri rastgele bıçaklaması sonucu toplamda 5'i ağır 11 kişinin yaralayan ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 99 yıldan 165 yıla kadar hapsi istenen Ali Kardaş (30) hakim karşısına çıktı. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya 8 müşteki ve tutuklu sanık Ali Kardaş ile avukatı katıldı.

‘HATIRLAMIYORUM'

Pişman olduğunu ve cezaevinden firar ettiğini anlatan Ali Kardaş, olay günü alkol ve uyuşturucu kullandığını söyledi. Sanık savunmasında, “Sonrasını hatırlamıyorum. Kasap dükkanını biliyorum. Benim çocukluğum orada geçti. Oraya ne için gittiğimi bilmiyorum. Bıçaklama olaylarını da hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Sanık Ali Kardaş, mahkeme başkanının “Seni akıl hastanesine gönderelim mi” sorusuna ise “Akıl hastalığım yok da pişmanlığım var” şeklinde cevap verdi.

‘ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TANIRIM'

Kasap dükkanının sahibi Ahmet Yeten, dükkanın önünde oturduğu sırada sanığın kendisini karnından bıçakladığını anlatarak, “İçeri girdiğinde müşterimize vurdu. Dışarı çıktı. Abim aracı alarak müşterimiz Tuğba'yı hastaneye götürecekti. Bu sırada abime ve dükkan komşumuza da vurdu” dedi. Sanığı çocukluğundan beri tanıdığını belirten Yeten, “Yanımıza gelip giderdi. Mahallemizin çocuğudur” diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

‘ALIŞVERİŞ YAPARKEN ANİDEN SALDIRDI'

Olay sırasında kasap dükkanından alışveriş yapan müşteki Tuğba Ablak sanığın aniden bıçakla boğazına saldırdığını belirterek, dükkandan dışarı çıktıklarında da sanığın kendilerine saldırmaya niyetli olduğunu söyledi.

‘HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN BIÇAKLADI'

Caddede yürürken sanığın hiçbir şey söylemeden koluna ve kalbine bıçakla vurduğunu anlatan müşteki Hayrettin Sancakdaroğlu ise şu an çalışamadığını belirterek, “Önce iki adet bıçak darbesi aldığımı düşünmüştüm. Sonradan dört adet bıçak darbesi aldığımı öğrendim” dedi.

3 HAFTA GÖZLEM ALTINDA KALACAK

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, akıl hastalığının olup olmadığının tespiti için sanığın 3 hafta süreyle resmi bir sağlık kurumunda gözlem altında tutulmasına ve buna ilişkin rapor alınmasına karar verdi.