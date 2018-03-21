Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunuyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu özel bir TV kanalının canlı yayına konuk olarak gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında Şirin Payzın’ın konuğu oldu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının satır başlıkları şöyle;

“Sorunları ortaya koymak ve çözümünü ortaya koymak görevimiz var. Büyüyen her sorun halkın cebine yansıyor. İzlenen politikalarla halktan bir şeyler götürülüyor.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Toplumun asıl gündemi demokrasi… Asıl sorun adalet sisteminde, kimse adaletin olduğuna inanmıyor. Bizim için erken seçim olabilir, sorun yok.

Afrin hepimizin ortak destek verdiği bir mücadele alanıydı. Bunu kendi partisinin başarısı gibi kamuoyuna sunmaya başladı, başaralı olamadı. Referandum öncesi, “Türkiye koalisyonlarla yönetilemez” diyorlardı. Şimdi koalisyonlara mahkum oldular. Bunu vatandaş görüyor, ‘Niye bizi kandırdınız?’ diyor.”

CHP’NİN STRATEJİSİ

Seçmenin beklediği temel sorunların çözülmesi, vaatlerin yerine getirilmesi… Ben eski maliyeciyim. Hesabı en iyi bilenlerden biriyim. Bu konuda AKP ile rahatça tartışabilirim ama onlar gelmediler. Vatandaşın teveccühünü hakketmek gerek. Onlara gidip ülkeyi nasıl bir çerçeveye oturtacağımızı anlatmamız lazım. Sahada en aktif olan parti biziz. Şeker fabrikaları olsun, muhtar sorunları olsun… Bu konuda hep sahadayız ve vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Toplumun her kısmını kucaklamaya çalışıyoruz. Emekli maaşı, taşeronu, yargı tarafsızlığı toplumun önüne koyan biziz… Bunları biz halka sokakta anlatmayı başarırsak, başarıyı da o zaman sağlamış oluruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Adayı belirlerken sadece bizim partinin değil diğer partilerin de oy vereceği bir aday olması lazım. Bu konu zamanı gelince parti meclisinde oturup konuşacağız. Şu an bazı isimler var.

CHP İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN ABDÜLLATİF ŞENER’LE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Yılmaz Büyükerşen ve Abdullah Gül ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Abdüllatif Şener’le bir görüşme gerçekleştirdik ancak kendisiyle İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için değildi bu…

SANDIK GÜVENLİĞİ NASIL OLACAK?

Biz bütün sandıklarda güvenliği sağlayacağız. Bütün sandıklara sahip çıkacağız. Geçen seçimde doğu ve güneydoğu da bazı bölgelerde terör nedeniyle yer alamadık ancak bu seçimde bütün siyasi partilerle istişare içerisinde olacağız ve sandığa sahip çıkacağız. Benim vatandaşlardan tek isteğim sandığa gitmeleri ve oylarını kullanmalarını. 2 aydır bir çalışma yapılıyor ve gönüllülerin de yer aldığı bir ekiple sandık güvenliğini her yerde sağlayacağız.

HAKİM/SAVCI ATAMA POLEMİĞİ

AYM’ye güvenim hala var. Biz yargıyı hala eleştiriyoruz ama bu kurum içinde yüzlerce yargıç var. Biz alınan yanlış kararları sadece eleştiriyoruz. Daha önce bir hakim x partisinden aday olduğu zaman eski görevine geri dönemiyordu çünkü siyasi kimliği belli oluyordu. Doğru olan da buydu. Ama şimdi ne yapıyorlar bir partinin adayını getirip yargıç yapıyorlar. Biz buna karşı çıkıyoruz.

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