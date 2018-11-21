Kılıçdaroğlu: Görüşmemiz Tayyip Erdoğan’ı korkuttu ve telaşlandırdı

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerden önce partilerin ittifak arayışları sürerken CHP İle İYİ Parti liderlerinin görüşmesinden sonra AKP ve MHP'de tekrar yerelde ittifak için biraraya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Ekim'de Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında 'Andımız' tartışmalarıyla MHP'yle yaşanan gerilimden sonra "Madem 'biz yolumuza' diyorlar, biz de 'herkes kendi yoluna' deriz" demiş ve yerel seçimler için ittifakı resmen bitirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli yeniden görüşme kararı aldıktan sonra bugün saat 16.00'da tekrar bir araya geliyor. Ana muhalefet partisi CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın Bahçeli'yi yeniden ittifak masasına davet etmesini, "Bizim yaptığımız atağın doğurduğu panik" sözleriyle değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu: İktidar cephesinde panik havası var

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’na göre CHP’nin İYİ Parti ile ittifak görüşmeleri, AKP ile partinin lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “korkuttu ve telaşlandırdı”. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Bahçeli’yi yeniden ittifak masasına davet etmesini, “Bizim yaptığımız atağın doğurduğu panik” sözleriyle değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti;

“İktidar cephesinde tabii bir panik havası var, kaybetme telaşı var. Ben onun farkındayım. Ama ne kadar korkarlarsa korksunlar, telaşlanırlarsa telaşlansınlar, bu seçimde kaybedecekler. Onlar da görüyor bunu.

İstanbul’u iyi yönetemediler. Bakın İstanbul’un, Ankara’nın hiçbir sorununu çözmediler. Bunların yönettiği ama herhangi bir sorununu çözdüğü yeri gösteremezsiniz. Tam tersi, var olan sorunlar arttı ve derinleşti ki, kendileri itiraf ediyorlar ‘İstanbul’a ihanet ettik’ diye. Dışarıdan gelenler ihanet etmediğine göre kendileri ihanet ettiler. Dolayısıyla İstanbul’un bağrına saplanmış olan ihanet hançerini çekip çıkarmak bizim görevimiz.”

İNCE ADAY GÖSTERİLECEK Mİ?

Kılıçdaroğlu görüşmede bu konuya değinmedi, kendisiyle görüşeceğini belirtmekle yetindi. CHP kulislerinde ise Kılıçdaroğlu’nun, adaylık konusundaki en önemli kriterinin “kazanacak aday” ile yola çıkmak olduğu, kendisine muhalif olup olmamasına göre seçim yapmayacağına dikkat çekiyor.

MANSUR YAVAŞ KONUSU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim ittifakı için nasıl bir model öngördükleri konusunda ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ters düşmemeye özen göstererek şunları söyledi:

“Tabii ki sandıkta ittifak, en güçlü ittifaktır. Yerelde adaylar, partililer birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Kimin hangi koşullarda destekleneceğine onlar daha iyi karar verebiliyorlar. Bu milletvekili seçimi değil, her belediye seçiminin kendine özgü koşulları vardır.

İYİ Parti’nin çok oy aldığı yerlerde, İYİ Parti adayına bizimkiler destek verebilirler. Oturur konuşurlar, destek verirler, ona göre, başkan İYİ Partili, başkan yardımcılarından birisi CHP’li olur. Belediye Meclisi’nde oturup kendi aralarında karara varırlar.

Geçmişte ittifak yokken dahi seçmenimizin büyük kısmı Adana, Mersin’de gitti AKP kazanmasın diye MHP’ye oy verdi. Bunları engelleyemezsiniz. Tepede biz oturup da katı kurallara bağlı bir şey belirleyemeyiz…”

Kılıçdaroğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’ın adaylığı yönündeki sorumuza ise “Benim sevdiğim, saydığım başarılı bir belediye başkanı” yanıtını verdi.

Akşener: Seçmende oluşan beklentiyi zora sokan taraf olmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Partisinin Grup toplantısı sonrası BBC Türkçe’ye konuştu.

Akşener, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede daha çok ittifak konusundaki ilkelerin oluşturulması üzerinde durulduğunu, yer ve aday isimlerinin konuşulmadığını söyledi.

Akşener, 16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa referandumunda “Hayır” çıkan 17 büyükşehirde iş birliği yapılması üzerinde durulduğunu belirtti.

CHP’nin Muğla, Aydın, Tekirdağ ve İzmir’de seçimi alabileceğini açıkladığını, Balıkesir’de belediye başkan adayını ilan ettiğini, diğer 3 ilin ise Doğu ve Güneydoğu’da olduğunu kaydeden Akşener, bu tabloya göre iki partinin 9 büyükşehir üzerinden görüşmeleri yürüteceğinin görüldüğünü söyledi.

‘İnce’nin açıklamasını bir yere oturtamıyorum’

Akşener, tıpkı genel seçim sürecinde olduğu gibi, “ittifak” görüşmelerinde iki tarafı da zorlayan kimi sorunlar yaşanabileceğini ancak “ittifakı zora sokan taraf olmayacaklarını” vurguladı:

“Genel seçime giderken Millet İttifakı ile yola çıktık. İYİ Parti ittifak içerisinde kendi üzerine düşeni yaptı. 5 milyon seçmen de ittifak içerisinde İYİ Parti’yi tercih etti. Şimdi bize düşen 5 milyon seçmenin hakkını, hukukunu korumak.

“Genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde bazı problemler yaşandı. Tüm bunları bir kenara bıraktık. Özellikle Sayın Muharrem İnce’nin ‘Akşener ve Demirtaş’ı başkan yardımcım’ yapacağım açıklamasını bir yere oturtamıyorum. Bir Genel Başkan’a siyasi nezaket gösterilmeliydi. O süreçte, bu yaşananlara karşılık ağzımdan tek incitici kelime çıkmadı, bu ittifak sürdürülsün diye…”

CHP kulislerinden sızan “iş birliğinin sadece ilçeler üzerinden olacağı” yönündeki iddialar anımsatıldığında ise Akşener, “Millet İttifakı bileşenlerinin hakkını, hukukunu koruyacağız. İnce hesap bizde olmayacak. Bu tür iş birliği görüşmelerinin tamamında olumlu sonuç çıkar diye bir kaide yok. Ama biz kimseyi, seçmeni hayal kırıklığına uğratmayacağız” dedi.

‘Erdoğan ve Bahçeli, birbirlerinin mütemmim cüzleri’

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlçelere yönelik iddiaların dile getirilmesi ilginç. CHP anlaşılıyor ki bir tercihte bulunuyor. Bu bizim açımızdan problem değil. Seçmende bir beklenti oluştu. Beklentiyi zora sokan taraf biz olmayacağız.”

Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yeniden ittifak masasına oturması konusunda ise “Bu bizi ilgilendiren bir konu değil. TBMM’de görüyoruz, birbirlerinin mütemmim cüzleri zaten. Demek ki her iki parti de yerel seçime yalnız başına gitmelerinin sakıncalarını gördü” görüşünü dile getirdi.