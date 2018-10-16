Kılıçdaroğlu’ndan önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'deki grup toplantısında partililerine seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu "Vali yok, kaymakam yok, belediye başkanı yok, muhtar yok, vatandaş yok, bakan yok, bakan yardımcıları, genel müdürleri yok. Nereye gidecek? Yetki bir kişi de oraya gidecek. O da Türkiye'nin önünü tıkıyor." diye konuştu.

Gruptaki konuşmasında İstanbul İkitelli’deki sanayici Çetin Kavut’un Erdoğan’a ulaşmak için binasının dış cephesine yazdığı “Erdoğan’a randevu mektubu”na değinen Kılıçdaroğlu “Güç ve yetkiler tek elde toplanmaz. Güç ve yetkileri tek elde toplarsanız devleti yönetemezsiniz karmaşa çıkar. Bugün gazetelerde var. Bir vatandaş kendi binasının camlı olan ön bölümünün tamamına yazmış, Erdoğan’dan randevu istiyor. Niçin? Diyor ki ‘Sorunu Erdoğan’dan başka kimse çözemez. Bütün sorunlar için oraya gideceğim’ diyor. Vali yok, kaymakam yok, belediye başkanı yok, muhtar yok, vatandaş yok, bakan yok, bakan yardımcıları, genel müdürleri yok. Nereye gidecek? Yetki bir kişi de oraya gidecek. O da Türkiye’nin önünü tıkıyor. Düşünün Türkiye’nin geldiği notkaya bakın. Bir vatandaş, sorununu çözmek için en tepeye ulaşmak zorunda.” diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları;

AKP’ye oy veren vatandaşlarım size sesleniyorum. Suriyelilerden memnunsanız başımın üstüne. Memnun değilseniz niçin bunlar geldiler diye şikayet ediyorsanız, onları Suriye’ye gönderecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Biz bu yarayı saracağız.

Sağlıkta şiddet

Sağlıkta şiddet giderek artıyor. 83 yıllık cumhuriyet döneminde, 1 hekim şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde hayatını kaybeden hekim sayısı 11. Şiddet vakası sayısı ise 2012-18 arasında 68 bin 375. Buradan bütün partilerin genel başkanlarına sesleniyorum, sağlıkta şiddete son vermek istiyorsak bu konuda el birliği yapalım.

“Ameliyatlar durdu” iddiası

Burada Gazi Hastanesi’nin bir belgesini göstermiştim. Sonunda “hayati öneme haiz olan işlemlere devam edin. Ama hayati önem yoksa durdurun çünkü malzeme alamıyoruz” diyor. Bu belgeyi açıkladım. Beyfendi rahatsız olmuş. Vay efendim nasıl açıklarsın. Bir belge önüme geldiğinde hemen o belgeye sarılmam. O belge doğru mu araştırırım. Sonuna kadar bakarım, gerekli kişilerle konuşurum ondan sonra açıklarım. Benim ahlakım, inancım böyle. Bir belge olsa neyse. Ordu Devlet Hastanesi, diyor ki; acil vakalar hariç kalp kapak ameliyatı yapmayın. Çünkü çok pahalı. Fiyat vermiyor firmalar diyorlar. Doların ne olduğunu bilmiyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesi onun da yazısı burada. Diyor ki; bazı hastalarda hayat kurtarıcı olarak uygulanan plazmaferez için gerekli olan terapötik aferez seti stoklarımızda tükenmiş olup, çıkarılan tüm satın alımlarda hiçbir firma teklif vermediğinden dolayı alım gerçekleştirilememiştir…” Arkasından Giresun İl Sağlık Mdürülüğü “bu hastaneye bu tür hastaları sevk etmeyin” diye yazıyor. Şimdi kim yalan söylüyor?

Rahip Brunson’un serbest bırakılması

Devletin nasıl yönetildiğine bakın. Papaz casus, ajan, terörist dediler. “Dua” lakaplı bir gizli tanıkla başladı bunlar. Gizli tanık rezaleti yaşadık. Erdoğan “Bu fakir bu görevde olduğu sürece sen bu teröristi alamazsın” dedi. İstifa etti mi? Görevden ayrıldı mı? Brunson Amerika’da. Kim gönderdi, Erdoğan gönderdi. Bizim papaz gitti özel uçakla gitti, ne oldu da verdin? Sen Türkiye Cumhuriyeti devletinin onuruyla şerefiyle nasıl oynarsın? Hani papazı vermeden papazı almayacaktın? Ne oldu? Çakma kahramanlarla Türkiye yönetilmez. Gizli tanıklar ifadelerinden vazgeçiyorlar. Birisi diyor ki hakim beni yanlış anladı. Peki bu gizli tanıklara ne yapıldı? Niye tutuklanmadı bunlar? En büyük zararı adalet gördü. Brunson’un serbest bırakılacağını biz önce Amerikalılardan duyduk. Bu kimin ayıbı? Şimdi sayın Bahçeli’ye çok açık ve net bir çağrıda bulunuyorum; Türkiye’nin onuruyla haysiyetiyle oynayan, ve Türkiye’yi uluslararası arenada zor duruma sokan bu hükümete ve saraya destek vermeyi sürdürecek misin? Türkiye’yi tehdit ettiler, tehdide boyun eğdiler.

Enflasyonla mücadele

Enflasyonla mücadele rakamları açıklandı. Doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları indi mi? Kesin pinpon topunda yüzde 50 indirim yapmışlardır. Enflasyonla mücadele, fiyat istikararı konusu Merkez Bankası’nın konusudur. Şimdi kim açıklıyor, bakan açıklıyor. Hani Merkez Bankası bağımsızdı?

İş Bankası hisseleri

Atatürk ölmeden önce kendi el yazısıyla vasiyetini yazıyor. İş Bankası hisseleri bize ait değil biz temsil ediyoruz sadece. ‘Hazineye alacağım’ diyor. Şimdi ‘o bankaya el koyacağım’ diyor. Dünyada saygınlığı olan bir banka… Kenan Evren de aynısını yaptı, o da bir diktatördü. Her mücadeleyi yapacağız hukuk zemininde. Baskı şiddet bizi yıldıramaz. Vız gelir tırıs gider.