Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Körfez’de tehlikeli anlar! Yük gemisi iskeleye bindirdi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, yük gemisi, limana yanaşırken iskeleye çarptı. Hasar gören gemiden İzmit Körfezi'ne yakıt sızdı. Liman Başkanlığı ekipleri, iskele çevresine bariyer çekerek, sızıntının dağılmasını önlemeye çalıştı.

android-time 12:24
Haberler Gündem
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, yük gemisi, limana yanaşırken iskeleye çarptı. Hasar gören gemiden İzmit Körfezi'ne yakıt sızdı. Liman Başkanlığı ekipleri, iskele çevresine bariyer çekerek, sızıntının dağılmasını önlemeye çalıştı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Dilovası ilçesinde bulunan İzmit Körfezi kıyısındaki limanda meydana geldi. ‘MSC Katyaynı’ adlı yük gemisi, limana yanaşırken, iskeleye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hasar gören geminin yakıtı, İzmit Körfezi’ne sızdı. İskelede bulunan görevliler, Liman Başkanlığı’na haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, iskele çevresine bariyerleri çekerek, yakıtın dağılmasını önlemeye çalıştı. İskele çevresinde temizleme çalışmaları sürdürülürken, hasar gören gemi ise limandan bakım için tersaneye götürüldü. Bölgede hafif yakıt sızıntısı meydana gelirken, temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

resim2_6702872

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU- Nabi YAZICI/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 13:0819.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar