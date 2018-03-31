Küba’daki aşı tedavisine Türklerden yoğun ilgi

Küba’yı yakından tanıyan eski diplomat Gökhan Eşeli, bir şirket kurdu. Kanser tedavisi gören hastaları 1 haftalığına Küba’ya götürüyor. İşte “umut yolculuğu”nun detayları...

Son yıllarda Küba'daki kanser tedavisi tüm dünyada konuşuluyor. Birçok kanser hastası umut için Latin Amerika ülkesinin yolunu tutuyor ya da aşıları bir şekilde Türkiye'ye getiriyor. Küba'yı yakından tanıyan eski diplomat Gökhan Eşeli bir şirket kurdu. Eşeli, Küba'yla yaptığı iş birliği sonucu Küba Sağlık Sistemi'nin tedavi programı kapsamında hastaları bir haftalığına Küba'ya götürüyor. Eşeli, umut yolculuğuyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. İşte anlattıkları:

– Dünyada en etkili vitiligo (bir deri hastalığı) ve sedef tedavi yöntemlerinin başında Küba geliyor. İyileşmesi zor ve uzun süren vitiligo ve sedef hastalıklarını tedavi eden ilaçları var. Kübalıları bizimle stratejik bir ortaklığa girmeleri konusunda ikna ettik. Küba, Türkiye'ye gelemediği için biz Türkiye'yi şimdilik oraya götürüyoruz. Ama asıl amacımız Küba'yı Türkiye'ye getirmek. Çünkü sağlık konusunda çok ciddi çalışmaları var.

BAŞARI ORANI YÜZDE 80

– Vitiligo ve sedefte başarı oranları Kübalıların istatistiklerine göre yüzde 80'lerde. Bu hastalığa yakalanır yakalanmaz tedavi edildiğinde iyileşme oranları çok yüksek. Küba'ya her gittiğimde bir Türk görüyorum mutlaka. Bir losyon için 12 saat uçuyorsa insanlar burada bir şeyler oluyor demektir. Amerika'dan Kanada'dan insanlar geliyor Küba'ya.

– Hastaları Küba'ya götürme sürecine gelince… Bir kere işin başında bir doktorumuz var. Bize gelen hastalarla bire bir ilgileniyor. Bize başvuranların yüzde 80'i kanser hastaları oluyor. Hangi hastanın kabul edileceğine Küba karar veriyor ama burada da o hastanın raporlarının analizi ve ön değerlendirmesini yapacak, hastaya cevap verecek biri olmalı. Bunu sağlık tecrübesi olmayan birinin yapması çok zor. Bu nedenle bir doktor olmak zorunda.

– Hastalar geliyor. Bütün raporlarını alıyoruz. Doktorumuz onlarla görüşüyor. Bu raporları Küba'nın istediği formata döküyor. Eksiği var mı belirliyor. Sonra biz bunu Küba'ya gönderiyoruz. Küba'da ofisi olan tek Türk şirketiyiz diyebilirim. Küba Sağlık Bakanlığı'nın da yetkili temsilcisiyiz. Anlaşma yaptık ve Küba sağlık sistemine online olarak raporları MR'ları gönderiyoruz.

– Küba'dan genelde 3 çeşit cevap geliyor. Birincisi ya evet gelebilir deniyor. Ya da şu eksik o da eklensin deniyor. Üçüncü seçenek ise ‘Gelmesine gerek yok çünkü bizim ülkemizde de bu hastaya sizin yaptığınız tedavi dışında uygulanacak bir şey yok.' şeklinde oluyor.

YANILTICI HABERLERE DİKKAT

– Kübalılar sağlığı, insanlığa hizmet olarak görüyor. Ama burada şunu da unutmamak gerek. Bazı yanıltıcı haberler çıktı. Küba'da aşı 1 dolar gibi… Küba kendi sağlık sistemini kendi halkına bedavaya sunuyor ama yabancıya yine dövizle veriliyor. Ama Küba'nın sağlık tedavi bütçeleri uluslararası alandaki en makul bütçeler.

Aşı hangi türlere uygulanabiliyor?

Küba'da aşıyla tedavi edilen başlıca kanser türleri: Akciğer, sarkom, melanom (cilt kanseri), gırtlak, meme, mide, yemek borusu, pankreas kanseri, beyin tümörleri, lenfoma (kemik iliği kanseri) ve metastatik karaciğer tümörleri… Aşı tedavisi genellikle tüm dünyada uygulanan kanser tedavilerine tamamlayıcı niteliktedir. Bu tedaviye Türkiye'de, tamamlayıcı ve ek bir tedavi olduğu için izin veriliyor. Bu aşıların içindeki antikorlar kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor. Küçültebiliyor ve başka yerlere atlamasına engel olup alanını kısıtlıyor. Burada en önemli şey, yani Küba'nın en büyük başarısı, kanseri ölümcül bir hastalıktan kroniğe doğru çevirmesi. Bu esasında bir mucize ama sanki bir tane aşı var basıyorsun tamamen geçiyor gibi değil. Siz bu aşıları ayda bir devamlı alıyorsunuz…