Kurultay istedikleri için ihraçları istenen partililer yeni il başkanını istifaya çağırdı

CHP'de kurultay istedikleri için kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Samsun eski il başkanı Avukat Tufan Akcagöz ve 6 il yöneticisi ortak açıklama yaptı. Açıklamada yeni il başkanı suçlandı ve istifaya çağrıldı.

CHP’de Samsun eski il başkanı Avukat Tufan Akcagöz ve 6 il yöneticisi hakkında kesin ihraç talebinde bulunulmuş bu isimlerin “kurultay talebinde bulunanlar” olması gözleri CHP Genel Merkezi’ne çevirmişti. Samsun eski il başkanı Tufan Akcagöz dün yaptığı açıklamada “Değişim istemeye ve işlerin yolunda gitmediğini haykırmaya devam edeceğim” demişti. CHP’deki Samsun krizi ile ilgili bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

CHP Samsun İl teşkilatında kurultay isteğinde bulundukları için ihraç istemiyle disipline sevk edilen üyeler yeni il başkanını istifaya çağırdı. Açıklama yapan Nuri Cömert’in hiçbir yönetim kurulu kararına dayanmaksızın kendilerini hakkında disiplin süreci başlattığını savundu.

Nuri Cömert, mecvut İl Başkanı Mehmet Kundak’ı keyfi uygulama yapmakla suçladı ve açıklamasında “Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Yönetim Kurulu üyeleri olarak, İl Başkanı Mehmet Kundak’ın, hiçbir yönetim kurulu kararına dayanmaksızın, tamamen keyfi ve şahsi düşünceleri ile önceki il başkanımız ve kurultay delegemiz Tufan Akcagöz ile Mustafa Güngör ve yönetim kurulu üyeleri Nimet Baş, Selçuk Alkan, Alican Akdağ, Hatice Özer ve benim hakkımda disiplin süreci başlatıp, CHP Genel Merkezi’ne müzekkere göndermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun örgütünün, geçen 3 yıldaki haber akışının aksine, AKP ile mücadele ederken değil de, parti içi kavgayla gündeme gelmesinin birinci sorumlusu, bizzat Mehmet Kundak’tır” ifadelerine yer verdi.

“HAKKIMIZI KULLANDIK”

4 Temmuz 2018 tarihinde CHP Samsun İl Başkanlığında gerçekleşen kurultay çağrısı ile ilgili basın açıklamasına katıldıklarını kabul eden Cömert, “İl Başkanı Mehmet Tanrıkulu, her nedense bu toplantıya katılan diğer bir kısım yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı ayırarak, sadece bizleri disipline sevk etmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, parti içinde hemen herkes, kendi fikirlerini savunmakta özgürdür. Kaldı ki, kurultay talebi, kurultay delegelerine verilen ve tüzükten kaynaklanan bir haktır. Bu hakkın kullanılmasından dolayı kimse kınanamaz ve dışlanamaz. Bu hakkın kullanımından dolayı kimse hakkında disiplin işlemi başlatılamaz. Partimiz açısından üzgünüz. İl yönetim kurulu üyelerinin ve diğer kişilerin nasıl ve hangi durumlarda disipline sevk edileceği ve bu durumda uygulanacak prosedür, parti tüzüğümüzde bellidir. İl Başkanı'nın şahsi tutumu, kamuoyu nezdinde partimizi küçük düşürmüş, tartışılır hale getirmiştir. Şahsi mülahaza ile Mehmet Kundak tarafından yazılan bu yazıdan dolayı, partimiz rencide olmuştur. Bu saatten sonra en makul karar, Mehmet Kundak'ın görevinden ayrılması olacaktır. Kendisini istifaya davet ediyoruz” diye konuştu.