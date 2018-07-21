Maganda 6 yaşındaki kuzenini öldürdü

Gaziantep´te, davetsiz gittiği asker uğurlama gecesinde havaya ateş ettiği için akrabaları tarafından uzaklaştırılan Süleyman B.'nin (27), anneannesinin evinde ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, dayısının oğlu İsmail Daler'in (6) ölümüne neden oldu.

Olay, dün gece Beydilli Mahallesi’nde meydana geldi. Süleyman B., askere gidecek olan bir akrabası için düzenlenen uğurlama gecesine davetsiz olarak katıldı. Sokakta yapılan eğlencede yanındaki tabancayla havaya ateş eden Süleyman B., kendisine tepki gösteren akrabaları tarafından uzaklaştırıldı. Süleyman B. aynı mahalledeki anneannesinin evine gittikten 5 dakika sonra iddiaya göre silah sesleri duyuldu. Silah sesinin geldiği yöne giden Hüseyin Daler, başından vurulan oğlu İsmail Daler´i kucağına alarak eğlencenin yapıldığı alana getirerek yardım istedi. Alandakilerin yardımıyla yakınlardaki özel bir hastaneye götürülen küçük İsmail, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan Süleyman B.´yi yakalamak için çalışma başlattı. Süleyman B.´nin daha önce de ‘Uyuşturucu kullanımı, kasten adam yaralama, otodan hırsızlık, cinsel saldırı’ gibi suçlardan poliste kaydı bulunduğu belirtildi.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)