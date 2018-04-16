Mahkemeden isyan ettiren tazminat kararı

İstanbul Gültepe’de bakkallık yaparken 1982 yılında Dev-Sol davası kapsamında tutuklanan Doğan Işık, 3 yıl 3 ay hapis yattı. Işık dava sonucunda beraat etti. Ardından haksız bir şekilde tutuklu kaldığı gerekçesiyle dava açan Işık, 50 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat talep etti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tazminatın belirlenmesi için bilirkişi raporu alındı. Bilirkişi raporunda, Işık'ın kazancını 1982 yılına göre hesapladı. Bilirkişi raporunda, Işık'ın tutuklu kaldığı 1176 gün boyunca kazanç kaybının 626 TL olduğunu iddia etti. Bilirkişinin bu ücretlendirmeyi ise 1982-1986 tarihleri arasındaki Asgari Ücret tarifesine göre yaptığı belirlendi. Doğan Işık’ın avukatı bilirkişi raporunun bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu söyleyerek, yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, davacı Doğan Işık’ın tutuklu kaldığı süre için 626,82 TL maddi ve 500 TL manevi tazminat verilmesine hükmetti. Mahkeme kararına göre, Doğan Işık’ın cezaevinde kaldığı her gün için 95 kuruş bedel biçilmiş oldu.
Metris cezaevinde kaldığı 3 yıl 3 ay boyunca işkenceler gördüğünü anlatan Doğan Işık, “O süreçte işimi, sağlığımı ve aile düzenimi kaybettim. Çok ağır fiziki ve psikolojik işkenceler gördüm” dedi. Haksız ve hukuksuz olarak yıllarca hapis yattığını belirten Doğan Işık, mahkemenin kararını temyiz ettiğini söyledi.