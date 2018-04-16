Mahkemeden isyan ettiren tazminat kararı

12 Eylül askeri darbesinden sonra açılan ve 32 yıl süren Dev-Sol davasından beraat eden Doğan Işık “haksız tutuklama” için tazminat davası açtı. Mahkeme Işık’a hapiste kaldığı 1176 gün için toplamda 626 TL tazminat verildi. Yani mağdur Doğan Işık’a hapiste kaldığı her gün için sadece 95 kuruş verilmiş oldu.

İstanbul Gültepe’de bakkallık yaparken 1982 yılında Dev-Sol davası kapsamında tutuklanan Doğan Işık, 3 yıl 3 ay hapis yattı. Işık dava sonucunda beraat etti. Ardından haksız bir şekilde tutuklu kaldığı gerekçesiyle dava açan Işık, 50 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat talep etti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tazminatın belirlenmesi için bilirkişi raporu alındı. Bilirkişi raporunda, Işık'ın kazancını 1982 yılına göre hesapladı. Bilirkişi raporunda, Işık'ın tutuklu kaldığı 1176 gün boyunca kazanç kaybının 626 TL olduğunu iddia etti. Bilirkişinin bu ücretlendirmeyi ise 1982-1986 tarihleri arasındaki Asgari Ücret tarifesine göre yaptığı belirlendi. Doğan Işık’ın avukatı bilirkişi raporunun bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu söyleyerek, yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti.



HER GÜN İÇİN 95 KURUŞ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, davacı Doğan Işık’ın tutuklu kaldığı süre için 626,82 TL maddi ve 500 TL manevi tazminat verilmesine hükmetti. Mahkeme kararına göre, Doğan Işık’ın cezaevinde kaldığı her gün için 95 kuruş bedel biçilmiş oldu.



SÖZCÜ'YE ANLATTI

Metris cezaevinde kaldığı 3 yıl 3 ay boyunca işkenceler gördüğünü anlatan Doğan Işık, “O süreçte işimi, sağlığımı ve aile düzenimi kaybettim. Çok ağır fiziki ve psikolojik işkenceler gördüm” dedi. Haksız ve hukuksuz olarak yıllarca hapis yattığını belirten Doğan Işık, mahkemenin kararını temyiz ettiğini söyledi.