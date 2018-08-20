Makam aracı yok, maaşı işçiden az

İlçedeki Hazine arazilerinde köylülerle birlikte tarım yapan Ovacık’ın Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’na artık kendi ilçesi yetmiyor. Tunceli Hozat ve Pertek’te nohut, Artvin Hopa’da ise çay üretiyor.

Tunceli'nin Ovacık İlçesi, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) kazandığı tek belediye… Köyleriyle birlikte nüfusu 6 bini bulan ilçeyi, 4 yıldır Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu yönetiyor. Maçoğlu, uyguladığı projelerle Türkiye'de en çok dikkat çeken belediye başkanları arasında…

ÖĞRENCİLERE BURS

“Komünist Başkan” olarak anılan Maçaoğlu, köylülerle birlikte devlet hazinesine ait 650 dönüm araziye nohut, fasulye mercimek ve patates ekiyor. Elde edilen gelirle de ilçedeki yoksul ailelere yardım ediyor, 78 öğrenciye 200 lira burs sağlıyor. Maçoğlu önderliğinde Ovacık'ta başlayan tarımsal kalkınmaya son yıllarda bal üretimi de eklendi. Üretim kooperatifleşmeye dönüştü. Maçoğlu'na üretim için artık kendi ilçesi de yetmiyor.

KADIN ELİ DEĞİYOR

Maçoğlu, Tunceli'nin Hozat ve Pertek ilçelerinde nohut ektiriyor. Artvin Hopa'da çay üretimi yaptırıyor, bunları yöre halkına ucuza veriyor. Bunların konulduğu torbaları Halk Eğitim Müdürlüğü'nde kadınlara diktiriyor. Belediyenin, kooperatifin gelir giderlerini ilçe meydanında ilan eden, makam aracı olmayan, kendi işçisinden de az maaş alan eski sağlık teknisyeni Maçoğlu, gelecek seçimde de partisini değiştirmek istemiyor. Maçoğlu'nun hedefi, yörede yetiştirdiklerini İstanbul, İzmir, Ankara olmak üzere büyük kentlere de taşımak. Bunun ilk uygulamasını İstanbul'da başlattı. Ürünleri kargoyla göndermek pahalıya geldiği için kamyonla taşıtıyor.

‘ARTIK UTANIYORUM'

Maçoğlu, çalışmalarını şöyle anlattı: “Her gittiğim yerde, o belediyenin çalışmalarına bakıyorum. Mesela kaldırımlarda sarı çizgileri görmüştüm. Aynısını ilçemize yaptırdım. Gelin görün ki onlar başımıza dert oldu. Sarı çizgiler bazen elektrik direğinin ortasına denk geliyor. Direklerin 2 metre geriye çekilmesi gerek. 20 direği iki metre geriye çektirmek için TEDAŞ'a 2 yıldır yazılar yazdım, defalarca söyledim ama bir türlü yapmadılar. Artık yazmaya, söylemeye utanır oldum.”

Fasulyeleri korumak için nöbet tutuyoruz

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, eşi ve kızlarıyla birlikte nohut, mercimek ve fasulye tarlalarında çalışıyor. Köylülere yardım ediyor. Maçoğlu, üretimin nasıl planlandığını ve yapıldığını ise şöyle anlatıyor: “Köyün yarısı meraysa, yarısını ortak üretim alanı yaptık. Üretim yerlerimizde, özellikle fasulye ekim alanlarında sabaha kadar nöbet tutuyoruz.

Ayının en çok sevdiği yiyecekler arasında fasulye yer alır. Fasulyemizi ayıdan korumak için nöbet tutuyoruz. Ama onu uzaklaştırmak için silah falan kesinlikle kullanılmaz. Gece lambalarla, bağırıp çağırmalarla ayıyı üretim alanına yaklaştırmamaya çalışıyoruz. Nöbet tutanlar olduğu gibi ürünlerin sulama işleri de yapılıyor. Hasat zamanı geldi mi nöbet tutan da, üretimin içinde yer alanlar da, tarlasını kullanıma verenler de elde edilen gelirden eşit biçimde payını alıyor. Fasulyenin samanını da hayvancılık yapanlara dağıtıyoruz.”

Her yıl 100 bin kişi Ovacık'ı ziyaret ediyor

Ünü tüm Türkiye'ye yayılan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, son olarak Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın davetlisi olarak Balıkesir'deydi. Maçoğlu, “Edremit güzel ama Ovacık daha güzel” dedi. Ovacık'ın turizm potansiyelini artırmak için de çalışma yürüttüklerini anlatan “Komünist Başkan” Maçoğlu, şunları söyledi:

“Her yıl yaklaşık 100 bin kişi Ovacık'ı ziyaret ediyor. Özellikle gençler çadır kurup kamp yapmak için ilçemize geliyor. Artık konaklama yerlerimiz de var. Gelenler yöreden ayrılmak istemiyor. İlçeden ayrılırken Ovacık yönüne giden araçları saydım. Tam 157 otomobil Ovacık'a gidiyordu. Çok mutlu oldum. İlçemize yatırım yapmak isteyenler var. Bu da bizi ayrıca memnun ediyor.”