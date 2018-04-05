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Maltepe’de korku dolu anlar!

Maltepe Fındıklı Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında can pazarı yaşandı.

android-time 08:14 5 Nisan 2018
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Maltepe’de korku dolu anlar!
Maltepe Fındıklı Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinden henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Foto: DHA

Foto: DHA

Alev alev yanan iş yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Yangına uykuda yakalanan bina sakinleri zor anlar yaşadı. Üst katlarda mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferler oldu.

Foto: DHA

Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla binan çıktı, ancak üst katlarda bina sakinlerin itfaiye pencere ve balkonlara uzattığı merdivenle kurtardı.

Foto: DHA

Yangında 1’i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Foto: DHA

Foto: DHA

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İSTANBUL DHA

Son güncelleme: android-time 09:0005.04.2018
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