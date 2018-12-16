“Mega Projeler” için 2.7 milyon metrekare imara açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul ve 3. Köprü’nün kesiştiği noktadaki Arnavutköy’deki 2.7 milyon metrekarelik arazi imara açıldı. Çevre Düzeni Planı’nda “tarım alanı” ve “su koruma havzası” olarak belirlenen araziye; konut, AVM, rezidans ve oteller inşa edilecek. İmara açılan tarım alanında şimdi 18 bin kişilik nüfus öngörülüyor.

2012 ve 2014 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararları ile İstanbul'daki afet riskini bertaraf etmek için sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanları oluşturmak üzere 11 ilçede 34 bin 700 hektarlık rezerv yapı alanı belirlenmişti. İstanbul Avrupa Yakası'nda belirlenen rezerv yapı yani yeni yapı alanları sınırları içinde kalan Arnavutköy Dursunköy'deki 2 milyon 796 bin 584 metrekarelik alan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı değiştirdi ve yeni imar planları hazırlandı.

3 “MEGA” PROJE PLANI YETERSİZ KILDI

Plan değişikliğine ilişkin hazırlanan raporda, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu ve hızlı tren projelerinin Çevre Düzeni Planı'nı yetersiz kıldığı plan değişikliğinin zorunlu hale geldiği kaydedildi. Proje alanının da 3. Havalimanı, 3. Köprü ve Kanal İstanbul projelerinin kesiştiği noktada yer aldığına dikkat çekilerek ” yeni ve mega projeler” ile yerleşme alanı arasında bütünlük sağlanması gerektiği belirtildi. Bu nedenle Çevre Düzeni Planı'nda “tarım alanı” ile “içme ve kullanma suyu orta mesafeli koruma alanı” sınırları içinde kalan parsellerin imarı değiştirilerek “kentsel gelişme alanı” ilan edildi.

YENİ HAVALİMANINA HİZMET EDECEK

Rezerv yapı alanlarının, deprem riski altındaki konutları dönüştürmek için belirlenmiş olmasına karşın plan raporunda açıkça bu alanda inşa edilecek yerleşme alanlarının 3.havalimanına hizmet etmesinin planlandığı yazıldı. Alan, Kanal İstanbul güzergâhının da kıyısında yer alıyor. 3. derece deprem bölgesi olan planlama alanının yüzde 90.79'u özel mülkiyete ait kullanılmayan boş arazi, yüzde 8.59'u orman, yüzde 0.62'si imara aykırı yerleşik alanlardan oluşuyor.

240 BİN METREKARELİK ORMAN

2 milyon 796 bin 584 metrekarelik alanda özel ve devlet olmak üzere iki ormanlık alan bulunuyor. Ormanlar alanın 240 bin metrekaresini oluşturuyor. Yeni planda ormanlık alanların 6831 sayılı yasa kapsamında korunacağı kaydedildi. İSKİ ve DSİ'den alınan görüşler doğrultusunda alandan geçen Çiftlik, Ortakçılar, Künk ve Baklalı derelerinin korunacağı ifade edildi.

TİCARET, KONUT VE TURİZM İMARI VERİLDİ

Raporda yer alan bilgilere göre planlama alanına gelecek yeni nüfus 18 bin 206 kişi olarak belirlendi. Alanın 763 bin 983 metrekaresi “Gelişme Konut Alanı” oldu. Burada yapılacak konutların zemin ve bodrumlarında veya bağımsız bloklarla emsal alanını yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla ticaret yapıları yapılabilecek. 552 bin 926 metrekarelik bölüm “ticaret ve konut alanı” olarak belirlendi. Bu alanda konut, AVM, rezidans, otel yapılabilecek.

Alanın 37 bin 478 metrekaresi için de özel düzenleme yapılarak “ticaret, turizm, konut” fonksiyonlarını üçü birden verildi. Bu bölüme AVM, eğlence merkezi, otel ve moteller inşa edilecek.

ZEMİN + 4 KAT

Tüm konut alanlarında emsal 0.75, yükseklik zemin+4 kat olarak belirlendi. Yeni planlanan yerleşim alanında okul, hastane, cami, sosyal kültürel tesis, spor tesisleri, yeşil alan, park ve rekreasyon alanları da olacak.