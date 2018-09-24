Mehter takımına CİMER sürgünü

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımında görevli 3 kişi, belediye parkının müdürü ile tartışıp CİMER'e şikayette bulununca sürgün yedi. Birisi 20 yıllık köbürgeci, birisi 20 yıllık nakkareci bir diğeri de 11 yıllık zurnacı olan sanatçılar şimdi Konya sokaklarında temizlik işçisi olarak hizmet veriyorlar.

Birisi 11 yıllık sözleşmeyi, ikisi de 20 yıllık kadrolu bandocu olan mehteran sanatçıları, bir program esnasında İBB’ye ait Selçuklu ilçesindeki Kalehan-Ecdat Bahçesi’nin müdürü olan R.D ile tartıştı.

CİMER’E ŞİKAYETTE BULUNDU

Mehteran ekibinde bulunan sanatçılardan sözleşmeli kadrosundaki Uğur K. müdür tarafından kendilerine küfredildiğini ve darp edilmeye çalıştıklarını iddia ederek CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) şikayette bulundu.

Şikayetin ardından, uzun yıllar mehteranda görevli sanatçılardan üçü de Konya Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne gönderildi.

MEHTER TAKIMINA YENİ ÜYELER GELDİ

Yeni görev yerinde çalışmaya başlayan sanatçıların yerine, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’na (KOMEK) dışarıdan alım yapıldı.

CİMER’e yapılan şikayet sonrası soluğu Park ve Bahçeler Müdürlüğünde alan birisi köbürgeci, birisi nakkareci bir diğeri de zurnacı olan sanatçılar şimdi Konya sokaklarında temizlik yapıyorlar.