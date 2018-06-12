Akşener: Gereğini yapmayan şerefsizdir

Seçim çalışmaları kapsamında Malatya'da bir miting düzenleyen Meral Akşener, kendisi için 'FETÖ'den talimat alıyor' diyen Başbakan Binali Yıldırım'a sert sözlerle yüklendi. "Buradan söylüyorum milletten başka kimseden talimat almadım" diyen Akşener, "Bu ülkenin itibarını iki paralık ettiniz. Oturduğunuz yerden bana iftira atacağınıza gereğini yapın. Erdoğan'a da söylüyorum. Bir ülkenin başbakanı boş boş konuşmaz. Burada Malatya'dayım dokunulmazlığım da yok gelin gereğini yapın. Gereğini yapmayan namussuz, şerefsizdir" ifadelerini kullandı. Akşener, Malatya mitinginin ardından Elazığ'a geçti. Akşener'in seçim programını sozcu.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Malatya’da vatandaşlarla buluştu. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Akşener, İstiklal Marşı’nın ardından alkışlar ve ‘cumhurbaşkanı Meral Akşener’ sloganları eşliğinde kürsüye çıktı.

Akşener’in konuşmasından satır başları:

24 Haziran’da bir seçim var. O seçimde Hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi var. bu seçimin bu kadar erkene alınmasının süper erken seçim olmasının sebebi bu kardeşiniz ve İYİ Parti. Bizden korktukları için seçime girmemizi istemediler. Ama biz bütün engelleri aştık. Bakıyorum bizim kadar seçime hazırlanan başka kimse de yok.

Malatyalı bir profesör arkadaşımdan aldığım bilgiyi paylaşıyorum. Malatya’da 2 milyona yakın kayısı ağacının kesildiğini duydum. Yüz yıllardır kayısının yetiştirildiği, adının kayısı ile anıldığı bir kentte bu kadar ağacın kesilmesi çok vahim. Neden kesiliyor? Çünkü zarar ediyor. Size söz veriyorum kayısı üretiminde zarar etmeyeceksiniz.

Malatya'da kayısı dışında en büyük problem genç işsizliği. Şırnak'tan, Edirne'ye tüm annelerin sorunu çocuğunun işsizliği. 453 milyar dolar borç alındı. 70 milyar dolar özelleştirme oldu. 2 trilyon dolar vergi alındı ceplerinizden. Soru şu bu para nereye gitti? Sizin cebinize giren bir şey var mı? Fabrikalar kuruldu mu?

Fabrikalar kapatıldı, kayısı ağaçları kesiliyor. Gençler işsiz. Çok güçlü kadrolar hazırladık. Ciddi projeler hazırladık. Öyle çılgın projeler değil. Ben bunları söylediğim zaman hemen ‘kaynak’ nerede diyorlar. Ceplerinden alacağım. 28 Şubat'ta tankların karşısında durmuş beni, sizin çöp kamyonlarınız mı durduracak!

Önce gençlerin iş bulmasını sağlayacağız. Yıllık 50 milyon dolar yatırım yapıp her yıl fabrika kuracağız. 5 yıl içinde işsizlik oranını yüzde 5’lere 6’lara kadar düşüreceğiz. İşsizliği düşürene kadar işsizlik gençlerimize aylık 500 lira maaş vereceğiz.

Kadınlarımızın özellikle de tarım sektöründe çalışan kadınların sigortalarını devlet verecek. Biz bunları söylediğimizde kaynak nerede diyorlar.

Birinci kaynak: Bugüne kadar çalıp cebinize doldurduklarınızı geri alacağız.

İkinci kaynak: Yıllık 8 milyar lira tutan araba kiraları var. Gelini, kızı, damadı biniyor. Onlara inin arabalardan diyeceğim. Vatandaşın parasıyla bakan çocukları lüks içinde yaşamayacak

Üçüncü kaynak: Devlet satın almalarını tek çatı altında toplayıp yüzde 10 tasarruf elde edeceğiz.

Dördüncü kaynak: Başbakan durup dururken ‘Meral Akşener TİKA ve AFAD’ı kapatacak’ dedi. Ben öyle bir şey demedim. Biz bu kurumları denetleyeceğiz dedik. Sonra ben bunlar neden bu kadar hopladı diye merak ettim bu kurumları araştıralım dedim. TİKA yıllık 8 milyar dolar harcama yapmış. Ve bu para sizin milletin cebinden çıkmış. Ne yapmışlar bu parayla? Mugadişu’ya yol yapmışlar, Tanzanya’ya okul yapmışlar. Milletine harca o parayı.

Sonra utanmadan benim FETÖ’den talimat aldığımı söylediler. Buradan söylüyorum milletten başka kimseden talimat almadım. Bu ülkenin itibarını iki paralık ettiniz. Oturduğunuz yerden bana iftira atacağınıza gereğini yapın. Erdoğan’a da söylüyorum. Bir ülkenin başbakanı boş boş konuşmaz. Burada Malatya’dayım dokunulmazlığım da yok gelin gereğini yapın. Gereğini yapmayan namussuz, şerefsizdir .

Beşinci kaynak: TRT yılda 2 miyar lira harcıyor TRT’yi özelleştireceğim. İsrafa son vereceğim. Devlet parası ile miting yapıp kibirle caka satmaya son vereceğim. Ahlak yasasını çıkaracağım kimse rüşvet lamaya, yolsuzluk yapmaya ödü kopacak.

Şimdi 65 milyar dolarlık bir yatırım var Kanal İstanbul. O para nereden bulunacak. Gence kaynak yok oraya kaynak var. Bu para cebinizden çıkacak ve bir yandaşa verilecek. Siz de bunu ödeyeceksiniz. İstanbul'a köprü tüp geçit yapıldı sahibi yandaş şirket. Parasını buradakiler de ödüyor.

Bir de şehir hastaneleri var. Müşteri diyorlar size Sayın Erdoğan diyor ki, “hastanelerin müşterileri artacak” günahtır be sizlerin hasta olmasını istiyorlar. Bir de kahve projesi çıktı. Çılgın proje. Koskoca Cumhurbaşkanı diyor ki ‘millet kıraathanesi' kahve kahve. Bir çay bir kek bedavaymış. Bunlar sizlerle alay etmek, küçümsemektir. Böyle olduğunu birebir görüyorsunuz.