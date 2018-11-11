Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | İşte kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu açıklamasında bulundu. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan şu illerde sağanak yağış bekleniyor: Kastamonu, Kocaeli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri ve Sinop.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’in yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ve güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda ve güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR 11°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANISA 9°C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 18°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kayseri çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKSARAY 2°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 4°C, 16°C

Az bulutlu

CANKIRI 0°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyı kesiminin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KARABÜK 5°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 5°C, 16°C

Çok bulutlu

GİRESUN 14°C, 16°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 16°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 10°C, 19°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP 7°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SIIRT 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu