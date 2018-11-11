Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | İşte kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’in yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ve güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda ve güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELI 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANISA 9°C, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 18°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kayseri çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AKSARAY 2°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANKARA 4°C, 16°C
Az bulutlu
CANKIRI 0°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyı kesiminin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 5°C, 16°C
Çok bulutlu
GİRESUN 14°C, 16°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 16°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu
DIYARBAKIR 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP 7°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SIIRT 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
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