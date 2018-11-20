Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | Tüm yurda yağmur uyarısı, bu gece başlıyor!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Buna göre; ülkemiz Orta Akdeniz’den gelen yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Bu gece başlaması beklenen yağmur Cumartesi gününe kadar bütün yurtta etkili olacak. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika hava durumu değerlendirmesi geldi. Yurdumuz halen Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden yağışlara ilave olarak, bu gece (20.11.2018) saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın (Çarşamba) batı bölgelerde görülecek olan yağışların, Cumartesi (24.11.2018) gününe kadar tüm yurtta etkili olduktan sonra hafta sonunda ülkemizi terk etmesi bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe (22.11.2018) gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisiyle Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de Pazar (25.11.2018) gününe kadar hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların söz konusu bölgelerde mevsim normalleri civarı ve yer yer 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor.

21.11.2018 (Çarşamba); Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

22.11.2018 (Perşembe); Ülke genelinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Hatay, Osmaniye, Giresun, Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Muğla ve Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu

IZMIR °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu

MANISA °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

ANKARA °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

CANKIRI °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKISEHIR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KARABÜK °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GİRESUN °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 14°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

HAKKARİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KARS °C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 18°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DIYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GAZIANTEP °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SIIRT °C, 15°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu