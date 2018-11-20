Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | Tüm yurda yağmur uyarısı, bu gece başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika hava durumu değerlendirmesi geldi. Yurdumuz halen Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden yağışlara ilave olarak, bu gece (20.11.2018) saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın (Çarşamba) batı bölgelerde görülecek olan yağışların, Cumartesi (24.11.2018) gününe kadar tüm yurtta etkili olduktan sonra hafta sonunda ülkemizi terk etmesi bekleniyor.
Yurt genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe (22.11.2018) gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisiyle Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de Pazar (25.11.2018) gününe kadar hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların söz konusu bölgelerde mevsim normalleri civarı ve yer yer 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor.
21.11.2018 (Çarşamba); Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
22.11.2018 (Perşembe); Ülke genelinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Hatay, Osmaniye, Giresun, Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Muğla ve Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu
IZMIR °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu
MANISA °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AKSARAY °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
ANKARA °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
CANKIRI °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKISEHIR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KARABÜK °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GİRESUN °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
HAKKARİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
KARS °C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DIYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GAZIANTEP °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SIIRT °C, 15°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
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