Meteoroloji’den son dakika uyarısı: İstanbullular yarın sabaha dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir, Bolu, Düzce, Osmaniye, Kars, Ardahan çevreleri ile Adana’nın iç, Hatay’ın kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Manisa, Bursa, Balıkesir ve İzmir çevreleri ile Çanakkale ve Aydın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Manisa, Bursa, Balıkesir ve İzmir çevreleri ile Çanakkale ve Aydın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bilecik ve Bursa çevreleri ile Çanakkale’nin doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BİLECİK °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ISTANBUL °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı olmak üzere kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELI °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı olmak üzere kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge geneli ile akşam saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa ve İzmir çevreleri ile Aydın’ın iç kesimlerinde kuvvetli olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DENIZLI °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
IZMIR °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı
KUTAHYA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
OSMANIYE °C, 31°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin öğle ve akşam saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
NIGDE °C, 32°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABUK °C, 36°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
CORUM °C, 34°C
Az bulutlu
ORDU °C, 29°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUS °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KILIS °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık