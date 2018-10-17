Metrobüsün arızalı asansör ve merdivenlerinde onarım başlıyor

İstanbul'da metrobüs hattının arızalı yürüyen merdivenleri ve asansörlerinde 1 Kasım’da bakım ve onarım çalışmaları başlıyor. İETT’nin daha önce KİK’e takılan bakım-onarım ihalesi, eylül ayında tekrar yapıldı ve geçtiğimiz günlerde 2 milyon 265 bin liraya sözleşme imzalandı. Öte yandan milyonlarca yolcunun kullandığı ve İstanbulluların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen Metro istasyonlarına çıkan yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansörlerde sık sık meydana gelen arızaların oranımı başka bahara kaldı.

İETT'nin metrobüs hattındaki toplam 55 asansör ve 27 yürüyen merdivenin bakım ve onarımı için 14 Şubat 2018 tarihinde ihaleye çıkmıştı. 18 ay boyunca bakım, servis ve onarım hizmeti için açılan ihalenin yaklaşık maliyeti 8 milyon 500 bin 654 TL olarak açıklanmış ihaleyi de 2 milyon 627 bin 686 TL’lik teklifin sahibi Kone Asansör kazanmıştı. Ancak ihaleye Kamu İhale Kurulu’na (KİK) şikayet edilmiş ve 2 milyon 627 bin 686 TL ile ihale konusu işin yapılmasının mümkün olmadığını öne sürülmüştü. KİK de ihalede mevzuata aykırı uygulamalar tespit ederek kazanan firmayı ihale dışı bırakmıştı.

MALİYET VE SÜRE DÜŞÜRÜLDÜ

İETT de bunun üzerine aynı iş için 19 Eylül 2018'de tekrar ihaleye çıktı. İhalede işin süresi ve yaklaşık maliyetinde değişikliğe gidildi. İşin süresi 11 ay, yaklaşık maliyeti de 2 milyon 349 bin 968 lira olarak belirlendi. İhaleyi yine Kone Asansör kazandı. Kone Asansör ile 15 Ekim 2018'de 2 milyon 265 bin 516 lira bedel ile sözleşme imzalandı. Metrobüs hattındaki 55 yolcu asansörü ve 27 yürüyen merdivenlerin bakım ve onarım çalışmalarını kapsayan sözleşme 1 Kasım 2018- 30 Eylül 2019 tarihleri arasını kapsıyor.