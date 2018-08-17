Mıcır görünümlü kaçak sigara

İstanbul’da bir mıcır yüklü bir kamyonun dorsesine zulalanmış 38 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçakçıların yöntemi polisi bile şaşırtırksen başka bir operasyonda bir TIR’da 56 bin paket kaçak sigara bulundu.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Özellikle terör örgütlerinin finansmanında kullanılan kaçak sigara ile ilgili ekipler bazı şüphelileri belirledi. Yapılan çalışmalarda bir TIR dorsesinde kaçak sigara olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Ataşehir'de operasyon düzenlendi.

Durdurulan TIR'ın yükler arasında 56 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Diğer bir operasyon ise 13 Ağustos'ta Arnavutköy'de düzenlendi. Bir hafriyat kamyonuna kaçak sigara yüklendiği bileğisine ulaşıldı. Kamyon durdurularak arama yapıldı. Kasasında 20 ton mıcır olan araçta ön aramada bir şey bulunamadı. Daha sonra mıcır boş bir alana boşaltıldı. Kasanın tabanında zula olduğu anlaşıldı. Zula açılınca 38 bin paket sigara ele geçirildi.

Her iki operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.