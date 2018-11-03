Minibüs yayalara çarptı: 2 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Edirne- Havsa karayolu Oğulpaşa-Abalar köyü sapağında meydana geldi. Merkeze bağlı Abalar köyünde oturan Mukaddes Kosnak ile Zehra Çıvgın, İstanbul’daki akrabalarını ziyaret ettikten sonra yolcu otobüsüyle geri döndü. Otobüsten köylerinin bulunduğu sapakta inen 2 kadına, bu sırada Edirne’den Keşan ilçesine giden Ufuk B. yönetimindeki özel bir şirkete ait 22 BB 769 plakalı yolcu minibüsü çarptı.
İKİ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 kadının da hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kosnak ve Çıvgın’ın cesedi otopsi için Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından minibüs sürücüsü Ufuk B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.